الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بإنشاء فرع توثيق مدينة نصر ثالث

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مدينة نصر ثالث"، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره بمبنى نيابة الوايلى بمدينة نصر.

ويقوم المكتب بأعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه امام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص، مكنيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل، بتعديل عدد أيام العمل من يومين إلى طوال الأسبوع، في فرع توثيق نادي بنك مصر بالتجمع الخامس، قسم القاهرة الجديدة، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة.