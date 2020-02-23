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التربية الخاصة بالفيوم تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى العاب القوي

الأحد، 23 فبراير 2020 02:30 م
التربية الخاصة بالفيوم تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى العاب القوي نهائيات بطولة الجمهورية
الفيوم رباب الجالي

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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "إدارة التربية الخاصة" فى نهائيات بطولة الجمهورية لذوى القدرات الخاصة بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 24 محافظة على مستوى الجمهورية، فى العاب القوى فكرى وسمعى ومسرح صم وكرة القدم فكري، حيث حصلت الفيوم على المركز الأول فى العاب القوى فكرى وسمعى بعدد عشر ميداليات( 6 ميداليات ذهب - و 3 ميداليات فضة - ميدالية برونز) ، وبالتالى تم تصنيف الفيوم مركز اول العاب القوي.

كما حصلت المحافظة على المركز الرابع فى كرة القدم فكرى و المركز الرابع فى مسابقات العروض المسرحية للصم من مجموع 14محافظة مشاركة "مسرحية الخليفة العادل بمشاركة 10 طلاب من مدرستى الأمل للصم بنين ، ومدرسة الامل للصم بنات".

على جانب أخر، عقد صباح اليوم الأحد اجتماع لجنة المكتبات الجامعية بجامعة الفيوم بجلسته رقم 17 برئاسة الدكتور محمد عيسى سيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتورة رانيا أحمد عبدالعظيم مدير المعلومات بالجامعة، والدكتورة زينب حسن أبوالخير مدير المكتبة الرقمية بالجامعة ، وهالة عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمكتبات ،ومصطفى كيلانى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وصرح الدكتور محمد عيسى أنه تمت الموافقة على إعفاء إدارات وكليات الجامعة من رسوم استخدام بهو المكتبة المركزية مع تطبيق اللائحة على الجهات الخارجية والموافقة على تحميل كافة أبحاث المؤتمرات المنعقدة بالكليات على الفهرس الموحد للمكتبة الرقمية ومعاملتها المعاملة المالية للدوريات الأكاديمية .

وأضاف أن اللجنة قامت بالنظر فى إنشاء قاعة لمكتبة الطفل بالمكتبة المركزية ،وتقوية شبكة الانترنت بمكتبات الكليات ،وقواعد إضافة الرسائل العلمية بمخازن الكليات والمكتبة المركزية .

 

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