"البحث العلمى التميز والإبتكار والتطبيق" مؤتمر علمى لبيطرى القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس اليوم المؤتمر العلمى الثانى للدراسات العليا والبحوث التطبيقية والذى جاء بعنوان "البحث العلمى التميز والإبتكار والتطبيق".

عقد المؤتمر برعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطرى وإشراف الدكتور أحمد أنور عبد العال، وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث و مقرر المؤتمر والدكتورة آمال النحلة سكرتير المؤتمر والدكتور عصام سمير سليمان، المنسق العلمى للمؤتمر.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمى بين طلاب وطالبات الدراسات العليا كما يهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة لإعداد البحوث العلمية و الإبتكارات والأفكار الريادية فى مجال العلوم الطبية البيطرية.

وتمنت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطرى أن تشهد الكلية يوم علمى بحثى مميز،مؤكدة على أهمية الاتجاه نحو الأبحاث العلمية التطبيقية، معربة عن ثقتها فى خروج المؤتمر بالعديد من التوصيات التى تفيد الجامعة و مجتمع البحث العلمى.

وأشار الدكتور أحمد أنور، وكيل الكلية أن المؤتمر يناقش البحوث المشتقة من رسالة ماجستير أو دكتوراه تم مناقشتها أو نشرها فى العام الأكاديمى 2018- 2019، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشارك به 35 بحث تطبيقى فى شتى مجالات الطب البيطرى و الثروة الحيوانية.

وقالت الدكتورة امال النحلة فى كلمتها أن المؤتمر يصب فى تقدم وأزدهار البحث العلمى فى مصر دعمًا للعملية البحثية والتعليمية، مشيرًا إلى أن البحوث تناولت كل ماهو جديد ومبتكر فى مجال الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض المعدية والغير معدية وتحسين الثروة السمكية.

فى سياق آخر أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الاهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة وتدريب الطلاب على كيفية أداء الاختبارات الإلكترونية، وقالت انه من الضرورى توفير برامج بنوك الأسئلة للكليات وإعداد البنية التحتية من الأجهزة الكمبيوتر وشبكات وقاعات الاختبارات المؤهلة لذلك بالجامعة.

والزمت "هجرس"، الكليات بعمل اختبارات إلكترونية تدريبية ونصف فصلية لتأهيل الطلاب وتيسير منظومةالاختبارات الإلكترونية عليهم لتفعيلها فى نهاية الفصل الدراسى للعام الأكاديمى 2019/2020.

كانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة قد عقدت اجتماع بأعضاء لجنة الامتحانات الإلكترونية والتى تضم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة والدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض والدكتور عبد الرؤوف مصطفى، مدير مركز القياس والتقويم، وذلك لبحث اخر استعدادات جامعة قناة السويس لعقد الاختبارات الإلكترونية.