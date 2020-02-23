الانتهاء من 13 برج للإسكان الاجتماعى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت محافظة الشرقية، فى تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعى والإستثمارى بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفه لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودى الدخل فضلاً عن ما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب فى ذلك القطاع الحيوى والهام للحد من ظاهرة البطالة فى المجتمع، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 10 أبراج سكنيه ضمن تنفيذ مشروع الإسكان اجتماعى بمنطقة العصلوجى بمدينة الزقازيق والذى يضم 920 وحده سكنيه و 92 وحده إداريه و126 محل تجارى بتكلفه 218 مليون جنيه و هى مخصصة لحاجزى مشروع إسكان 2008 .

و اضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه تم الانتهاء من انشاء 2 عمارة سكنيه ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينه فاقوس تضم 21 وحده سكنيه ومحلين تجاريين بتكلفه 8 مليون و 400 الف جنيه بجانب الانتهاء من انشاء عماره سكنيه بمدينة الزقازيق ضمن وحدات الاسكان الاستثمارى تضم 24 وحده سكنيه وبتكلفة اجماليه 12 مليون جنيه.

أشار المحافظ إلى أنه جارى الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء برج سكنى بشارع فاروق بمدينه الزقازيق ضمن مشروعات الإسكان الاستثمارى بتكلفه إجماليه 14 مليون جنيه، حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال 93٪ .

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزاره الاسكان الزام الشركات المنفذه بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.

و يجدر بالإشارة ، أن مشروعات الإسكان هى ضمن 50 مشروعا خدمى ، تكلتفتهم مليار و 135 مليون جنيه دخلوا الخدمة فى محافظة الشرقية خلال عام ، ذلك ضمن 269 مشروع جارى تنفيذهم تكلتفتهم 23.5 مليار جينه، منهم محطتين للشرب و 4 للصرف الصحى 421 مليون، 12 مشروع للإسكان بتكلفة 280 مليون، 5 لوحات كهرباء تكلفت 21 مليون، 18 ادارة تعليمية و مدرسة 153 مليون و ثلاث طرق بتكلفة 56 مليون، 6 مستشفيات و حدات صحية 16 مليون .

ان ابرزه هذه المشروعات، المرحلة الأولى من كوبرى شرويدة و عمارات إسكان العصلوجى و فاقوس، ومحطة مياه الشرب بمشتول السوق ، و طريق رمسيس بالحسينية .