الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل لعدم بناء مستوطنات جديدة بالأراضى الفلسطينية

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دعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل إلى التخلى عن بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى الفلسطينية، والتى تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبى، "ضارة بالتسوية فى الشرق الأوسط".

وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن - في وقت سابق - أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني - في بيان - إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الخميس الماضي - أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة "جيفعات همتوس​​"​.