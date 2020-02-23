سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل لعدم بناء مستوطنات جديدة بالأراضى الفلسطينية

الأحد، 23 فبراير 2020 08:45 ص
الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل لعدم بناء مستوطنات جديدة بالأراضى الفلسطينية مستوطنات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل إلى التخلى عن بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى الفلسطينية، والتى تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبى، "ضارة بالتسوية فى الشرق الأوسط".
وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن - في وقت سابق - أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني - في بيان - إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الخميس الماضي - أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة "جيفعات همتوس​​"​.


الاتحاد الأوروبى

المستوطنات الإسرائيلية

الأراضى الفلسطينية

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة