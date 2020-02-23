الإسكان: الخميس آخر موعد لحجز اراضى ووحدات المرحلة السابعة ببيت الوطن

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء اليوم الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة. ومستمر حتي الساعة 11:59 منتصف ليل الخميس 27 فبراير 2020.

وأوضح وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، من خلال الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وقاموا بسداد مقدمات الحجز، مشيراً إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وأضاف الوزير، أنه سبق فتح باب التسجيل الإلكترونى لحجز 2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية فى الخارج (أو ما يُعادلها)، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويُحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة، يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم تسجيل التحويلات الواردة اعتباراً من بداية العام الحالى، وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: يُسمح بتخصيص قطعتى أرض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بهذه المرحلة، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، ويُمكن لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يستفيدوا بها فى الحجز بالمراحل السابقة، الحجز بالمرحلة السابعة، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار، أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة، وسيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال، ويُسمح بإمكانية تعديل الرغبة للمحولين بهذ المرحلة فقط بين مكونات المشروع ( أراضى – وحدات)، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة، حيث سيتم إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات، وسيتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى، والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى، ولا يُسمح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل أخر سواء للحاجز نفسه أو للغير.