الأوبرزفر: خلاف بريطانى أوروبى حول خطط التجارة قبل بدء المحدثات في مارس

كتبت رباب فتحى

اتهم داونينج ستريت الاتحاد الأوروبي بأنه في حالة من الفوضى حول خططه لإبرام صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في أحدث تدهور في العلاقات قبل محادثات الأزمة الشهر المقبل، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

كما سيكشف بوريس جونسون عن مخططه لصفقة تجارية أمريكية الأسبوع المقبل ، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على بروكسل. ومع ذلك ، فإن مصادر الاتحاد الأوروبي تعتبر الإحاطات العدائية خدعة من فريق رئيس الوزراء ، قائلة إن خطط ما قبل التفاوض تسير على الطريق الصحيح.

ستكشف كل من الحكومة والاتحاد الأوروبي عن تفويضاتهما التفاوضية هذا الأسبوع ، قبل أن يجتمع الجانبان لإجراء محادثات في بداية مارس. ومع ذلك ، فإن الشخصيات من كلا الجانبين قلقة أيضًا من الانهيار المبكر للمحادثات بعد سلسلة من الاشتباكات قبل بدء المناقشات.

وأوضحت الصحيفة أن النزاع يتركز على الدرجة التي ستطالب بها بروكسل بريطانيا بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي كجزء من الصفقة.

وقال جونسون وكبير مفاوضيه ، ديفيد فروست ، إنه ليس لديهم أي نية للقيام بذلك ، وهم على استعداد للاضطراب الذي قد يحدث في التجارة.

وقالت مصادر حكومية إن المملكة المتحدة ستتهم الاتحاد الأوروبي بحرمان بريطانيا من الصفقات التي عرضتها بالفعل على دول أخرى خارج التكتل. سوف تضاعف لندن اتهامها بأن الاتحاد الأوروبي سحب فعليًا عرضًا بمنح المملكة المتحدة اتفاقية على الطراز الكندي ، مما سيسمح لبريطانيا بالابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي في المستقبل. ومع ذلك ، يصر الاتحاد الأوروبي على أن قرب بريطانيا وحجم تجارتها يعني دائمًا أن هذا العرض كان يعتمد على استعدادها لتبني تدابير "الملعب المتكافئ" ، المصممة لإبقائها متوافقة مع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي.