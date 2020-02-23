ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى هونج كونج لـ72 شخصا وووفاة 18 حالة بإيران

كتبت ـ هند المغربي

أعلنت سلطات هونج كونج ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 72 حالة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 18 حالة وفاة وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وكان مسئولو الصحة في هونج كونج أعلنوا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد وصلت إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

ونقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية عن هؤلاء المسئولين قولهم، إن حالة الإصابة الجديدة هى لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أى سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.

وتعافى 11 مريضا فى هونج كونج من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وخرجوا من المستشفى، فيما توفي شخصان بسبب الفيروس منذ بدء تفشى المرض بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، في القوت الذى أعلنت فيه الحكومة الايرانية.

وفى ذات السياق، أعلنت الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) الجديد فى البلاد، وذلك بعد أن تم تسجيل 79 حالة إصابة توفى من بينهم اثنان، وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن تدابير الطوارئ تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المبانى العامة، بما فى ذلك المتاحف بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي. وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بينهم 54 فى منطقة "لومباردي" و17 فى "فينيتو".

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.