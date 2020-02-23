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إنطلاق الدورى الرياضى لكرة القدم الخماسية بفاعليات مبادرة إسكندرية بلا إدمان

الأحد، 23 فبراير 2020 03:26 م
إنطلاق الدورى الرياضى لكرة القدم الخماسية بفاعليات مبادرة إسكندرية بلا إدمان إنطلاق الدورى الرياضى
الإسكندرية فريق المحافظات

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أطلق الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمي البيئة صباح اليوم الأحد إشارة بدء فاعليات الدورى الرياضى لخماسى كرة القدم والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2020 على ملاعب استاد الجامعة وذلك فى إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "اسكندرية بلا إدمان" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 وأكد نائب رئيس الجامعة خلال الافتتاح أن الجامعة تولى ملف الادمان أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على شباب مصر حيث تعقد الجامعة عدد من الندوات للتوعية بتلك المخاطر وأضرارها على الشباب والمجتمع.

 حضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة التضامن ووكلاء الكليات ومسئولى رعاية الشباب بالجامعة والطلاب حيث يشارك 34 طلبة و6 طالبات من كليات الجامعة المختلفة.

وفى سباق اخر استقبل الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة فريق من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى (إدارة الإعتماد الدولى للمعامل)، وبحضور كل من الدكتور كمال متولى المشرف على إدارة توكيد الجودة بالجامعة، والدكتورة رشا الشنيطى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

 ضم الفريق الدكتور محمود وفيق مدير إدارة الإعتماد الدولى للمعامل، والدكتور فرحات مغنم خبير بإدارة الإعتماد الدولى للمعامل، وقام خلال اليوم الأول بزيارة مشروعات الإعتماد الدولى للمعامل (LIAP) الدورة الحادية عشرة بكليات ومعاهد الجامعة، حيث زاروا المعمل المركزى بكلية الزراعة، ومعمل وحدة الميكروسكوب الالكترونى بكلية العلوم، ومعمل الميكروبيولوى بمعهد البحوث الطبية، وأشادوا بالأنشطة التى تمت بالمعامل الثلاثة والتقدم الملحوظ بها خاصة مشروع كلية العلوم، كما وافقت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالقاهرة على مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة ستة أشهر بكلية الزراعة ومعهد البحوث الطبية، وثلاثة أشهر لكلية العلوم للتمكن من تنفيذ باقى الأنشطة.

وتم خلال اليوم الثانى للزيارة عقد ورشة عمل للتوعية بالتقدم لمشروعات تأهيل المعامل للإعتماد الدولى بمؤسسات التعليم العالى (الدورة الثانية عشر)، حيث تم شرح كيفية التقدم لهذه الدورة وكيفية إستيفاء نموذج المشروع وتمت الإجابة على جميع إستفسارات الحضور، وحضر الورشة (23) عضو هيئة تدريس من كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

 

 

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