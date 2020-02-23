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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بصحراوى البحيرة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:32 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة مينى باص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة رحلات مينى باص بالكيلو 108 طريق"القاهرة -الاسكندرية " الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم ،كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

على جانب آخر، لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادثى تصادم بمركزى أدكو والنوبارية بالبحيرة .

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير امن البحيرة إخطارا بالحوادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين تصادم اتوبيس ودراجة بخارية بالطريق الدولى الساحلى اتجاة رشيد واسفر الحادث عن إصابة 8  أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ادكو المركزى.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب اخر اثر اصطدام سيارة بهما اثناء عبور طريق" القاهرة الاسكندرية" الصحراوى ،بالقرب من مدينة النوبارية وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى النوبارية وكذلك نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

على جانب آخر، أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز حوش عيسى بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية شهاب الدين  التابعة لمركز حوش حوش عيسى بالبحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 

 


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