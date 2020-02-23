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إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال ونقله لسيارة الإسعاف ..فيديو

الأحد، 23 فبراير 2020 10:33 ص
إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال ونقله لسيارة الإسعاف ..فيديو لحظة اصابة الشاب الفلسطينى
كتب محمد شعلان

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تعرض شاب فلسطينى للإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال محاولته انتشال مصابين بمنطقة شرق خان يونس، وعرضت وسائل اعلام محلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو للشاب الفلسطيني وهو محمول على أعناق بعض المصابين الذين نقلوه إلى سيارة الإسعاف بعد تعرضه لإصابة في القدم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت الدماء وهي تسيل من قدمه أثناء وضعه في سيارة الإسعاف لتقديم الإسعافات اللازمة له.

ويوم الجمعة الماضي اقتحم آلاف المستوطنين، منطقتى "أم القبا" و"البرج" فى الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلى وشرطته، وأفاد الناشط الحقوقى عارف دراغمة - فى تصريح لوكالة انباء الفلسطينية "وفا" بأن مئات الحافلات والمركبات أقلت نحو 4 آلاف مستوطن ومستوطنة، اقتحموا المنطقتين لأكثر من 4 ساعات، بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التى يقتحم فيها المستوطنون المنطقتين بهذه الأعداد.

 

وأضاف: إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز تياسير الذى يربط بين طوباس والأغوار الشمالية من كلا الاتجاهين.

 

ولفت دراغمة إلى أن اقتحام المستوطنين يأتى من أجل تحفيز المستوطنين للاستيلاء على الاراضى الفلسطينية وضمها، مطالبا أبناء شعبنا بالتواجد الدائم فى الأغوار لحمايتها وإفشال مخططات الاحتلال.

 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين فى بلدة المغير شمال شرق رام الله، وإصابة عدد من رعاة الأغنام بكسور ورضوض بحماية جيش الاحتلال، وحملت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وحكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزارعهم.

 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى بوضع عناصر "الإرهاب اليهودي " على قوائم الإرهاب، ومنعهم من دخول أراضيها.. مؤكدة أنها تواصل تحركها مع الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمى فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو مستوطنين.


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