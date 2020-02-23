إحالة 13 من العاملين بقطاع التعليم الثانوى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أحال أحمد البدرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، 13 من العاملين بقطاع التعليم الثانوي وتبين غياب 13 موظف، لتغيبهم عن العمل، وذلك على هامش تفقد إنتظام العملية التعليمة بمدارس المركز، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالب العاملين ، وقد رافقه فى الجولة أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والمستشفيات العامة والمدارس بنطاق المركز، تم اليوم المرور على الإدارة ومستشفى البلينا المركزى، وتبين غياب 13 من العاملين بقطاع التعليم الثانوى بالبلينا لتغيبهم عن العمل بدون عذر مقبول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حرصا على سلامة سير العمل، والمتابعة المستمرة للمحافظة على الانضباط وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والتاكد من سلامة الطلاب داخل مدراسة وإنتظام المدرسين داخل الفصول .

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا الحالى بضرورة الإهتمام بأعمال المرور على المدارس وإستقبال النصف الثانى من الدراسة ومتابعة سير العمل بمدارس المركز والقرى التابعة.

يذكر أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا السابق عامر عوض، أحال ، 9 من العاملين بإدارة تموين البلينا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك على هامش تفقد سير العمل بالمصالح الحكومية المختلفة، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم وقد رافقه فى الجولة أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة.

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والمستشفيات العامة والمدارس بنطاق المركز، تم اليوم المرور على الإدارة التموينية ، وتبين غياب 9 موظفين عن العمل بدون عذر مقبول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم طبقا للوائح المنظمة للعمل فى هذا الشأن.