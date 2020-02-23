أرمينيا تغلق الحدود مع إيران بسبب فيروس كورونا

رويترز

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على فيسبوك اليوم الأحد، إن بلاده أغلقت حدودها مع إيران لأسبوعين وعلقت حركة النقل الجوى بعد تقارير عن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا هناك.

وكانت باكستان، أغلقت حدودها مع إيران بصفة مؤقتة، تخوفا من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الداخلية بمحافظة (بلوشستان) الباكستانية، ضياء الله لانجو - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد ، إن الخطوة جاءت بعد إعلان السلطات الإيرانية عن ظهور العديد من حالات الإصابة ووفيات جراء الفيروس.

وكانت باكستان قد أنشأت مستشفى طبي على الحدود مع إيران للتعامل مع الوضع الطارئ المحتمل.

وتتشارك باكستان وإيران حدودا تزيد مساحتها على 900 كيلو متر.

أعلنت إيران اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 43 كما توفي ثمانية أشخاص بالمرض، ومعظم الحالات موجودة في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة.

من جهته، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ، "جاء الفيروس من الصين إلى مدينة قم. تاجر من قم توفي بالفيروس دأب على السفر بشكل متكرر إلى الصين... جرى تعليق الرحلات بين البلدين لكنه استخدم رحلات غير مباشرة".