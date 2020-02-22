6 سنوات لطباخ بعد اتهامه بتجارة الهيروين.. و 3 أعوام لعامل صور فتاة عارية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة" حضوريًا، بمعاقبة طباخ، يقيم بمدينة بلطيم، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما ألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في الهيروين، والاعتداء على ضابطي شرطة، كما قضت ببراءة زوجته في الواقعة ذاتها، صدر الحكم في أحداث القضية رقم 21942 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2872 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

و كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "فتحي. ع. ع. ا"، 43 سنة، طباخ، ويقيم في مدينة بلطيم، وزوجته "صبرين. ع. ع. ع"، 33 سنة، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بتهمة أنهما في يوم 14 / 1 / 2019، بدائرة مركز شرطة البرلس، أحرزا بقصد الإتجار الهيروين المخدر،كما وجهت لهما تهمة مقاومتهما موظفين عموميين، هما النقيب محمد عبد الفتاح إسماعيل، والنقيب محمد عبد الله عبد الرحمن أحمد، حال تنفيذهما

كما قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة" حضوريًا، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طالبة وتجريدها من ملابسها، وتصويرها عارية.

كما جرى إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ، جاء ذلك في الحكم في أحداث القضية رقم 26486 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "رضا.م"، 48 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف طفلة لم تبلغ من العمر 18سنة ، وهتك عرضها بالقوة.

وبحسب أقوال المجني عليها في التحقيقات، أن المتهم استدرجها إلى منزله وأوهمها بشراء هاتف محمول لها، وهتك عرضها، وصورها عارية باستخدام الهاتف المحمول للضغط عليها.