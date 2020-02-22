2.1 مليون دولار دعما لباحثين يطورون عقارا مضادا لكورونا بجامعة أمريكية

كتب محمد تهامى زكى

بدأت أربعة فرق من الباحثين من جامعة كولومبيا فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على تطوير عقاقير مضادة للفيروسات أجسام مضادة محتملة ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، تمنع الفيروس من الانتساخ.





ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الجامعة إن الباحثين سيتبعون أربعة نُهج مختلفة لتطوير عقاقير أو أجسام مضادة يمكن أن تمنع الفيروس من الانتساخ، وكل نهج سوف يعتمد على المعرفة والخبرات السابقة التى اكتسبها الباحثون أثناء العمل على علاجات مضادة للفيروسات ناجحة ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والتهاب الكبد الوبائى "فيروس سى".





ويقود ديفيد دى المدير العلمى المؤسس لمركز أبحاث آرون دايموند للإيدز وأستاذ الطب فى جامعة كولومبيا، هذا الجهد المشترك، وذكر أن المناهج الأربعة ستؤدى إلى تطوير عقار مضاد للفيروسات أو جسم مضاد واسع النطاق يمكن أن يكون فعالا ضد مجموعة واسعة من فيروسات كورونا الحالية والمستقبلية.





وقال ديفيد: "إننا ننفذ هذا العمل بشعور كبير من الإلحاحية بسبب طبيعة تفشى فيروس كورونا الجديد الحالى، لكننا نفكر أيضا مسبقا بما قد نواجهه فى المستقبل، لافتا إلى أن فرق جامعة كولومبيا تتوقع نقل على الأقل مثبط بروتياز واحد ومثبط بوليميراز واحد وجسم مضاد أحادى النسيلة واحد إلى التجارب السريرية فى غضون عام .

وأضاف ديفيد، سوف تتقاسم الفرق الأربعة منحة قدرها 2.1 مليون دولار أمريكى منحتها مؤسسة جاك ما التى يتواجد مقرها فى الصين، وكجزء من المشروع، سيتعاون باحثو جامعة كولومبيا مع باحثين أكاديميين فى الصين ممن يكافحون للسيطرة على تفشى المرض، مؤكدا: "نحن ممتنون بشدة لمؤسسة جاك ما على شراكتها ودعمها فى وقت يعمل فيه باحثونا على ترويض العدوى التى سرعان ما أصبحت تشكل تهديدا عالميا".

وفى نفس السياق، قال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال الاجتماع الوزارى الطارئ الذى نظمه الاتحاد الأفريقى والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فيروس كورونا، إن الصين أبلغت الآن عن إصابة 75.569حالة مصابة بفيروس كورونا، بما فى ذلك 2239 حالة وفاة.

وقال جيبريسوس، تواصل البيانات من الصين إظهار انخفاض فى الحالات الجديدة، لكن يجب تفسيرها بحذر شديد، من السابق لأوانه وضع تنبؤات حول هذه الفاشية.