وصول بعثة منظمة الصحة لمدينة ووهان الصينية المتفشى بها فيروس كورونا

بكين أ ش أ

بدأت بعثة مشتركة بقيادة منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيارتها لمدينة ووهان الصينية، مركز تفشى فيروس كورونا إلى العالم.

وقالت متحدثة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة مارجريت هاريس - فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" - إن البعثة تعمل بشأن أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وكان المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أوضح خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الجمعة أن الفريق كان قد عمل سابقًا فى العاصمة بكين، ومحافظتى سيتشوان وجوانجدونج بالصين، مضيفًا أن من بين الفريق الموجود على الأراضى الصينية خبراء من مراكز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكية، ومعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، وكذلك خبراء من سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا وألمانيا وروسيا.

كما أن من بين الفريق أيضًا خبراء فى علم الأوبئة، وعلم الفيروسات، والإدارة السريرية، ومكافحة تفشى الأمراض، والصحة العامة.