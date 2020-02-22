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وزير نقل مالى لليوم السابع: أتمنى تسيير رحلات مصرية لباماكو وأعشق الأهلى

السبت، 22 فبراير 2020 06:14 م
وزير نقل مالى لليوم السابع: أتمنى تسيير رحلات مصرية لباماكو وأعشق الأهلى وزير النقل المالي
رسالة ستوكهولم – نورهان مجدي

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أكد وزير النقل والموصلات المالى إبراهيما عبدول لى على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لمؤتمر سلامة الطرق الذى اختتم أعماله فى ستوكهولم يوم الخميس الماضي.

وفى تصريحات لليوم السابع، قال وزير النقل المالى، إن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للوزراء الأفارقة لمناقشة وتبادل الأمور الهامة والإنجازات المتعلقة بسلامة الطرق، خاصًة مع حضور العديد من المنظمات الدولية من بينها البنك الدولي.

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كما أكد على الروابط والعلاقات القوية التى تجمع بين مصر ومالى منذ عهد الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، وأن البلدين لديهم تعاون كبير فى المجالات العسكرية.

 

وأضاف عبدول: "وأنا آمل أيضًا أن تسيِّر شركة مصر للطيران رحلات إلى باماكو، كما أننا عاشق كبير لفريق الأهلى وأحب لاعبى الأهلى جدًا".

 

بدأت العلاقات بين مصر ومالى عام 1960 بعد استقلال مالى، ووقعت البلدين مذكرات التعاون فى مجالات مختلفة، مثل مذكرة تعاون فى فبراير 2014 لإنشاء مزرعة مشتركة بين البلدين، وذلك وفقًا للموقع الرسمى لوزارة الخارجية المصرية.

 

كما قام الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا بزيارة مصر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس عام 2015 لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وهى تعد الزيارة الثانية بعد زيارة قام بها فى يونيو 2014.

 

والتقى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازى بنظيره المالى محمدان تورى خلال زيارة الأخير لمصر، وناقشوا آخر التطورات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى أغسطس 2015.

 

وكان المركز القومى المصرى للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة قد قدم الدعم الفنى للكوادر المتخصصة من مالى فى مختلف مجالات الطاقة المتجددة، كمساهمة من مصر فى إنشاء وكالة للطاقة المتجددة فى مالي.

كما وافق الأزهر على زيادة عدد المنح الدراسية السنوية للعام الدراسى 2015-2016 لطلاب مالي.

 


الازهر

مصر

السيسي

سلامة الطرق

ستوكهولم

مالى

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