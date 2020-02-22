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وزير خارجية السعودية يستقبل نائب الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى بألمانيا

السبت، 22 فبراير 2020 02:33 م
وزير خارجية السعودية يستقبل نائب الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى بألمانيا فيصل بن فرحان
كتب كامل كامل

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، فى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "وام".

وتم خلال الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قال إن الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

واستقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمس الخميس، مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي فى الرياض، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بزيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، للمملكة، في زيارة رسمية بدأت أول أمس الأربعاء، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، صور من وصول بومبيو للمملكة، وعلق عليها:"نرحب بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يبدأ زيارة رسمية للمملكة إلى العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث عدد من ملفات المنطقة، وأكدت الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو، سيقوم بجولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.

 

وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بومبيو يترأس في ميونيخ بألمانيا الوفد الأمريكي بمؤتمر ميونيخ الأمنى، كما سيلقى كلمة بالمؤتمر ويلتقى بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية.

 


السعودية

برلين

المانيا

رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي

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