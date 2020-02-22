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وزارة الداخلية السودانية: لم نستخدم أى سلاح نارى فى التعامل مع مسيرات الأمس

السبت، 22 فبراير 2020 01:02 ص
وزارة الداخلية السودانية: لم نستخدم أى سلاح نارى فى التعامل مع مسيرات الأمس قوات الامن السودانية
ا ش ا

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 أكدت وزارة الداخلية السودانية، أن الشرطة لم تستخدم أي سلاح ناري في التعامل مع مسيرات أمس في الخرطوم، لافتة إلى أن أكثر من 60 حالة إصابة متفاوتة وقعت بين صفوف الشرطة.
وقالت رئاسة قوات الشرطة السودانية، في بيان مساء امس الجمعة، إن وسط الخرطوم كانت شهدت تنظيم مسيرات، قامت مجموعات محدودة ومتفلتة استغلالها بكسر السياج الواقي في شارع القصر، وقامت بأعمال تعدّ على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام واعتدت على قوات الشرطة بالحجارة.
وأضافت أن ذلك الأمر دعا قوات الشرطة العاملة في تأمين المسيرة وحماية الممتلكات، وبإشراف النيابة ميدانيا، للتعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وحدثت اصابات متفاوتة لعدد من المواطنين.
وشددت على أنها لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن، حيث صدرت توجيهات واضحة وصريحة في هذا الشأن ويتم الالتزام بها بشكل صارم.
وأعربت الشرطة عن أسفها لهذه الإحداث والاصابات، مؤكدة أنها نتاج طبيعي لشكل الاحتكاكات الناجمة مع القوات، والتي وقع بين صفوفها أكثر من 60 حالة إصابة متفاوتة تحت العلاج، فضلا عن اضرار جسيمه لمركباتها.
وأوضحت أن قوات الشرطة مارست سلطاتها وواجباتها وفق تقدير الموقف الميداني، وحرصا على الوضع الأمني من الانفلات وإشاعة الفوضى، و تم استخدام القدر المناسب من القوة وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكدة إدراكها لطبيعة المرحلة ومتطلبات قيام الدولة المدني.
وشددت الشرطة السودانية على أنها ملتزمة بإنفاذ القانون وحراسة الوطن والمواطن بمهنية ومسئولية، وستظل باقية على مواقفها المبدئية بالانحياز لخيار الشعب وحراسة ممارسة الحرية التي اختارها السودان.
 

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الخرطوم

السودان

الشرطه

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