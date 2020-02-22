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واشنطن تشيد بجهود كييف على جهودها فى مكافحة الفساد

السبت، 22 فبراير 2020 09:20 م
واشنطن تشيد بجهود كييف على جهودها فى مكافحة الفساد فاديم بريستايكو وزير الخارجية الأوكرانى
كييف أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأوكرانى فاديم بريستايكو، اليوم السبت، أهمية الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لبلاده، جاء ذلك عقب اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الأمريكى ستيفن بيجون أمس فى واشنطن.

وذكر بريستايكو، فى تغريدة اليوم على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "أن دعم الولايات المتحدة الراسخ لأوكرانيا لا يزال أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا".. مُشيرًا إلى أن الإصلاحات الجديدة التى أجريت لم تقتصر فقط على كييف، واصفًا ذلك بـ"الأمر الملهم".. حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية.

من جانبه، أعرب بيجون عن ترحيب بلاده بالتقدم الذى أحرزته كييف فى مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتأكيد التزامها بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع القائم فى دونباس.

يُشار إلى أن الجانبين أكدا رغبتهما المتبادلة فى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي-الاوكرانى فيما يخص الوضع فى دونباس. كما بحثا أيضًا فرص تعزيز "التكامل الأوكرانى الأوروبي-الأطلسي" فى مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

جدير بالذكر أن بريستايكو توجه إلى واشنطن، أول أمس الخميس، حيث شارك فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة وضع الأراضى الأوكرانية المتنازع عليها.

 


واشنطن

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مكافحة الفساد

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أخبار أمريكا

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