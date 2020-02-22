نقيب الصحفيين بالبحرين تطالب بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"

كتب محمد السيد

طالبت عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة ووجود تشريعى يفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والإعلانات التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشددت عهدية أحمد فى تصريحات لها، على أن يكون لاتحاد الصحفيين العرب دور كبير فى ذلك ومطالبة الحكومات بوضع قوانين ادأقوى لرقابة وسائل التواصل الاجتماعى و خاصة، مشيرة إلى أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة و أدت إلى الكثير من التحركات ضد أمن و استقرار البلدان العربية، مؤكدة أن الصحافة كسلطة رابعة تواجه أزمة كبيرة جدا و هى إن كثير من الصحفيين يخسرون وظائفهم بسبب الأوضاع المالية للصحف و لجوء المواطن العربى لوسائل التواصل الاجتماعى و أحيانا يصل له أخبار كاذبة.

وتابعت :" الصحافة هى السلطة الرابعة التى تمارس كمهنة و لكن إذا ظل الوضع هكذا ستنتهى الصحف و سيظل العالم العربى رهن إشارة أصحاب الأجندات، لابد من حملة لحماية الصحفى و المهنة من خلال محاربة التصدى لمن يدعون أنهم صحفيين و من يدعون أنهم صحفيين على وسائل التواصل الاجتماعى ، حال صرنا رهائن لوسائل التواصل ستضيع البلدان العربية ".

جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب الدائم الذى يعقده الاتحاد العام للصحفيين العرب، لبحث أخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة فى العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التى تهدد الصحافة الورقية.

كما يتضمن جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، بحث الأوضاع السياسية فى العالم العربى، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما سيبحث المكتب موضوع انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.

وكانت العاصمة السعودية الرياض، احتضنت فى ديسمبر الماضى، اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب، تحت رعاية وزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، وبمشاركة ممثلو النقابات العربية الأعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب.

وألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك كلمة رحب فيها بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، معرباً عن سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذى يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودى.

وأشار المالك، إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين فى الوطن العربى أن يقفوا مباشرة على المنجز الذى تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملائهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.