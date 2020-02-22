نادي ههيا الرياضي بالشرقية يفوز بثلاث مراكز أولي في بطولة جمهورية

الشرقية - إيمان مهنى

فاز اشبال نادي ههيا الرياضي بمحافظة الشرقية، بثلاث ميداليات، هما "الذهبية والفضة والبرونزية"، ذلك في نهائيات بطولة الجمهورية الأساسية الفردية للكاراتيه تحت 13 سنة.

حاز عليهم الأبطال، أحمد محمد المالح، أروى مصطفى الغريب، محمد عبدالمجيد بغدادى، آلاء مصطفى الغريب.

ويشار أن أبطال فريق الكاراتية في نادي ههيا، هو نادي شعبي ذو سمعة عالمية، فحاز علي بطولة العالم لعام 2019، والتي حققتها الطالبة بسملة محمود، كما حاز أبطال النادي علي مراكز أولى في بطولات الأفريقية والدولية، كما يستعد 17 من لاعب للمشاركة في الدورة الأولمبية للشباب بالسنغال .

وفي سياق متصل، حصد فريق جمباز الأيروبك بنادي الشرقية الرياضي، مرحلة تحت 9 سنوات، 7 ميداليات فى بطولة الجمهورية، والتي أقيمت بمدينة 6 اكتوبر بصالة الشباب والرياضة.

حيث حصلت اللاعبة زينة هاني عبدالمقصود على المركز الأول والميدالية الذهبية.

بينما حصلت اللاعبات مريم محمد إبراهيم، وملك أحمد محمد، ولوجين أحمد صبحي، وجودي محمد محمود، وميار علاء، وريماس علي محمد، على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من الكابتن عماد السيد مدير فني، والكابتن كاريمان محمد حسين، والكابتن رويدا أحمد، ومحمد عبدالغفار وعفاف جلال إداريي الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

ويعتبر الجمباز من الالعاب الرياضية المفضلة عند الأطفال فهو من التمارين التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض

الجمباز عبارة عن بعض الحركات الجسدية التى تساعد على اللياقة البدنية وتساعد على نمو الاطفال بشكل صحى، وحسب ما ذكره موقع

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