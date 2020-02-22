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"من غير ما تتكلم".. طلاب بنها يهدون مستشفيات الجامعة أغنية

السبت، 22 فبراير 2020 05:47 م
"من غير ما تتكلم".. طلاب بنها يهدون مستشفيات الجامعة أغنية جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أهدى طلاب جامعة بنها بقيادة الطالب محمد زكى رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، أغنية تعبر عن مدى الجهد الذى يبذله الطاقم الطبى بالمستشفى الجامعى ببنها، لمواجهة الضغط الكبير الذى تعانيه نتيجة وجود مجموعة من المستشفيات الكبرى بالمحافظة قيد التطوير وبالتالى لا تقدم خدمة طبية لأبناء المحافظة، كما تستقبل المستشفيات الجامعية ببنها خالات مرضية من خارج المحافظة، وهو ما يشكل عبئا أكبر عليها. 

 

وأكد الطالب محمد زكى، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا يوميا كبير جدا،  ويتراوح أعداد المواطنين الذين تقدم لهم الخدمة يوميا ما يزيد عن 1000 مواطن،  ذك فى ظل ضعف الإمكانيات المتاحة مع العمل بتلك الإمكانيات، وهو ما دفعنا إلى التحرك لتقديم يد المساعدة للمستشفى للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة.

 

وأضاف "زكي" لـ "اليوم السابع"، أن هذه الأغنية جاءت من أجل تعب أى طفل وصوت أى مريض يطلب العلاج،  موضحا "الكل بييجى ويستنى دوره لحد ما المريض اللى قبله ياخد حقه فى العلاج علشان يوفر له مكان،  وعلشان كل المرضى يلاقوا مكان لهم فى أى وقت،  كان لازم يكون فيه توسعات وتطوير فى مستشفى بنها الجامعي،  وعشان ده يتم لازم مشاركة كل فرد فينا،  كل جنيه بتتبرع بيه بمثابة طوبة بتتحط فى المبانى الجديدة واللى هتنقذ حياة ناس كتير جداً يعنى صدقة جارية ليك طول عمرك".

 

وأوضح،  أن الإتحاد العام لطلاب جامعة بنها وأسرة من أجل مصر يهدوا هذا العمل فى محاولة منهم للتعريف بقيمة الجنيه المصرى الذى سيتبرع به كل مواطن، وكيف يمكن له المساهمة فى إنقاذ حياة أشخاص وأسر. الأغنية من كلمات الدكتور أحمد نجيب خميس رئيس مركز إعداد القادة بجامعة بنها.


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