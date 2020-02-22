سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسيرات للمتظاهرين اللبنانيين فى العاصمة رفضا للحكومة وسياسات القطاع المصرفى

السبت، 22 فبراير 2020 10:17 م
مسيرات للمتظاهرين اللبنانيين فى العاصمة رفضا للحكومة وسياسات القطاع المصرفى مظاهرات لبنان
بيروت أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم المتظاهرون اللبنانيون مسيرات حاشدة فى عدد من الشوارع الرئيسية للعاصمة بيروت، تحت عنوان (ستدفعون الثمن)؛ رفضا لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب، واعتراضا على السياسات المالية والاقتصادية والمصرفية، ومطالبين بتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات تحمل شعارات تطالب بـ "استرداد الأموال المنهوبة" و"استقلال القضاء" و"محاسبة الفاسدين"، فضلا عن لافتات تحمل عبارات "لا ثقة للحكومة ونعم لتقصير ولاية مجلس النواب، إلى جانب لافتات تحمل عبارات ساخرة من نوعية "وفاة فيروس كورونا بعد صراع طويل مع سياسيى لبنان".

واعتبر المتظاهرون أن حكومة الدكتور حسان دياب نالت ثقة مجلس النواب، ولكنها لم تنل ثقة الشارع اللبناني، وأن الثقة النيابية للحكومة جاءت رغما عن إرادة الشعب المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي، مؤكدين التمسك بمطلب تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كما جابت المسيرات الشوارع أمام عدد من المقار الرئيسية للبنوك، مرددين الهتافات المناهضة للقطاع المصرفي؛ جراء سياسية الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة من قبل البنوك على نحو يحول دون سحب المودعين لأموالهم.

وقالوا إن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات، تسببت فى استنزاف مقدرات لبنان وإفلاس المواطنين وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وتعرض البلاد لسلسلة من الانهيارات المالية والاقتصادية التى تسببت فى إفقار الشعب اللبناني.

وشاركت وحدات من الجيش اللبنانى وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب فى تأمين المسيرات التى جابت شوارع بيروت، إلى أن توقف جانب منها فى مواجهة الجدارن الأسمنتية العازلة أمام مقر مجلس النواب، فى حين انضمت المجموعات الأخرى إلى المعتصمين فى ساحة الشهداء بوسط العاصمة.

 


مسيرات للمتظاهرين اللبنانيين

لبنان

أخبار لبنان

بيروت

الحكومة اللبنانية

القطاع المصرفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. تحول الأحداث فى اليوم الـ40 على مظاهرات لبنان ينذر بالدموية.. أنصار حزب الله يحرقون خيام المعتصمين ويطلقون النار.. تيار الحريرى يدعو أنصاره لترك الشارع.. مجلس الأمن يدعو للحفاظ على السلمية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:30 ص

صور..العالم هذا المساء.. احتجاجات فى باكستان تغلق عدة طرق.. مظاهرات لبنان تتشح بالسواد لتشييع جنازة أول قتيل.. جولات مكثفة للأحزاب البريطانية استعدادا للانتخابات.. مولدوفا توافق على تعيين تشيتشو رئيسا للوزراء

الخميس، 14 نوفمبر 2019 10:00 م

مظاهرات لبنان تتشح بالسواد لتشييع جنازة أول قتيل

الخميس، 14 نوفمبر 2019 06:00 م

مظاهرات لبنان تخرج عن السيطرة.. أنصار حزب الله يشتبكون مع المحتجين وسط بيروت.. قوات مكافحة الشغب تتدخل للفض.. وانتشار أمنى استثنائى قرب قصر "بعابدا".. ومطالب الرحيل تلاحق النظام.. فيديو وصور

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 03:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة