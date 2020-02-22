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السبت، 22 فبراير 2020 02:03 م
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مدير مستشفى برج العرب: نسبة الشفاء من السرطان لا تقل عن 70% فى الإسكندرية

السبت، 22 فبراير 2020 02:03 م
مدير مستشفى برج العرب: نسبة الشفاء من السرطان لا تقل عن 70% فى الإسكندرية جانب من المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الدكتور شادى فاضل، مدير مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال، إن نسبة الشفاء من علاج سرطان الأطفال بالقاهرة 70%، وأما فى الإسكندرية نسبة الشفاء لا تقل عن الـ70%، جاء ذلك خلال تنظم مؤتمر صحفى لجمعية مستشفى سرطان الأطفال بالإسكندرية، اليوم السبت، والذى يعقد فى مكتبة الإسكندرية، للإعلان عن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإسكندرية الدولى لعالج السرطان وأمراض الدم فى الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجارى، فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة برج العرب.

 

وأضاف مدير مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال، أن هناك تعاون بين جمعية سرطان الأطفال وجامعة الإسكندرية، يتماشى مع رؤية مصر 2020 بشأن الشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والعام.

 

وأشار إلى أنه خلال سنتين من التعاون تم تطوير البنية الأساسية للمستشفى، ونسبة الإشغال أصبحت داخل المستشفى 100%، وتم استقبال 1500 طفل خلال عامى 2018 – 2019، وتلقى العلاج بالمجان، وهناك تعاون مع مستشفى 57357 .

 

وقال الدكتور محمود حماد، أستاذ الأورام فى المعهد القومى للأورام بالقاهرة، إن سرطان الأطفال يحتاج لتعاون بين المؤسسات لما فيه من عبئ على الأسر ويؤثر على حالتهم النفسية .

 

وأضاف أن المؤتمر هذا العام فيه 6 جلسات مع استشاريين على مستوى مصر والدول الأجنبية مثل سويسرا والولايات المتحدة، جلسات أمراض الدم الحدة والمزمنة وجلسات متخصصة للغدة الأنفاوية، جلستين عن العلاج بالخلايا الأنفاوية تضم زراعة النخاع.

 

وعرض المؤتمر الصحفى ثمار تعاون جمعية مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية قطاع مستشفيات جامعة الإسكندرية، فى تقديم الدعم لمستشفى برج العرب الجامعى لسرطان الأطفال كأول نموذج مصرى ناجح لبروتوكول تعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

مستشفى سرطان برج العرب

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