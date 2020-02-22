سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يناقش مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل الاستفادة من الموارد

السبت، 22 فبراير 2020 06:34 م
محافظ بنى سويف يناقش مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل الاستفادة من الموارد محافظ بنى سويف ورئيس هيئة تنمية الصعيد
بني سويف- أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن المحافظة تذخر بالمقومات والموارد الطبيعية والبشرية والصناعية ،وأصبحت خلال آخر ست سنوات ،منطقة جذب لمختلف المجالات الاستثمارية، خاصة بعد إقامة مشروعات قومية عملاقة على أرضها في قطاعات حيوية كالطاقة والطرق والتكنولوجيا، بجانب المورد البشري المميز كالأيدي العاملة المدربة ، والكودار البحثية والعلمية والشبابية الرائدة. 

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد اللواء سامى الشناوى، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام،والدكتور علاء سعيد،  رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،وذلك لبحث إمكانات المحافظة الاقتصادية ومواردها وسبل دعم وإقامة المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب استثمارات جديدة. 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن أول خطوة سعى لتنفيذها،منذ توليه مسؤولية الإقليم، هي إعداد خريطة تنموية للمحافظة تحتوي على الفرص الاستثمارية الواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها،بجانب تنفيذ خطة تدريب وتأهيل للعنصر البشري مهنيا وعلميا وتنمية المواهب ورفع القدرات المتوافرة لديهم،وربط  الخريجين من المدارس الفنية أو الكليات التطبيقية أو مراكز التدريب المهني بسوق العمل، بالإضافة إلى تكوين فريق عمل متكامل متخصص يشرف على تنفيذ المقترحات وما تسفر عنه هذه الخطة من نتائج وفرص استثمارية. 

واستعرض محافظ بني سويف خلال اللقاء أهم ملامح استراتيجية  التنمية السياحية التي تهدف إلى حصول المحافظة على مكانة متميزة بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية ،حيث تحتوى الاستراتجية على أهداف محددة وأولويات يتم تنفيذها على مراحل،وتتضمن حصر  دقيق ومدروس لكل مقومات المحافظة السياحية الطبيعية والتاريخية والأثرية ،وتشمل الخطة العملية لتنفيذ الاستراتيجية على عدة محاور مهمة منها:تحقيق نقلة نوعية في مجال البنية التحتية السياحية ،وتبني خطة ترويج متكاملة ، والاستفادة من المقومات المستقبلية في المجال وهي الأراضي والمواقع المميزة المخصصة للاستثمار السياحي ،بجانب العمل على استثمار بعض الميزات النسبية مثل استثمار توافر عدد كبير حوالي 27 جزيرة بطول المحافظة ، ومحمية كهف سنور الفريدة من نوعها ، فضلا عن الدفع بالمشروعات المتوقفة التي تخدم القطاع كمشروع قصر ثقافة شرق النيل،وتطوير متحف أثار بني سويف،وتطوير حديقة بني سويف وغيرها

وأضاف  محافظ بني سويف ، أن الغرض من هذا التوجه هو تعظيم سلاسل القيمة المضافة لكل موقع سياحي ، حيث أن ذلك سيعظم من العائد الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص عمل للشباب ، وتنمية المجتمع المحيط بالموقع  المقترح إدراجه في البرنامج السياحي ، مؤكدا على أنه ستتم الاستعانة بمطورين سياحيين ، قائلا أن المطور السياحي لديه الخبرة العملية ، والقدرة على إبتكار الأدوات الترويجية وتحفيز الرعاة والمستثمرين ،وذلك يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للميزات النسبية والتنافسية لكل المواقع السياحية المتاحة،مشيرا إلى أن من أهم الخطوات العملية اعتماد حملة إعلامية موجهة للترويج للمقومات السياحية المتوافرة للمحافظة

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المشروعات المنفذة والتي تتطلب الدفع بها لتدخل الخدمة في مجالات الاستثمار والصناعة ، كاستكمال تخطيط بعض المناطق الصناعية لفتح آفاق أخرى وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية،وتمت مناقشة الحلول الخاصة ببعض معوقات مشروعات الترفيق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية، والاتفاق على أليات التعاون بين المحافظة وهيئة  تنمية الصعيد للدفع بجهود نهو المشروعات بها

ومن جانبه أشاد اللواء سامى الشناوى ، رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون البناء والمثمر لمحافظ بني سويف،معربا عن تقديره لاهتمامه بالعمل على تطوير وتأهيل أصول الدولة،ممثلة في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية المشروعات بمحافظات الصعيد.

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بني سويف

تنمية الصعيد

الموارد البشريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على تفاصيل قرار محافظ بني سويف بتشكيل لجنة لبحث وحل مشكلات ذوي الإعاقة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:58 م

محافظ بنى سويف يسلم 15 ألف جنيه إعانات عاجلة للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 20 فبراير 2020 05:41 م

محافظ بنى سويف يلتقى مزارعة كرمتها الوكالة الأمريكية لتميزها فى إنتاج البطاطس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:20 م

تعرف علي إجراءات محافظ بني سويف لتحسين منظومة الإعلانات وزيادة الموارد

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:54 م

محافظ بنى سويف: تطوير الجانب الشرقى من النيل لتحقيق التنمية السياحية (صور)

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة