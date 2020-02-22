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مجلس اعتماد التعليم الأمريكى يشيد بإنجازات هيئة ضمان جودة التعليم فى مصر

السبت، 22 فبراير 2020 10:34 ص
مجلس اعتماد التعليم الأمريكى يشيد بإنجازات هيئة ضمان جودة التعليم فى مصر الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كتب محمود طه حسين

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شاركت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى المؤتمر السنوى لمجلس اعتماد التعليم العالى الأمريكى  CHEAالذى عقد فى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشاد المجلس بالإنجازات التى حققتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك فى مجال جودة التعليم فى مصر.

وصرحت الدكتورة جودث ايتون بأن الهيئة بقيادة الدكتورة يوهانسن عيد، استطاعت أن تضع مصر على خريطة الجودة العالمية من خلال معايير الهيئة التى تتواكب مع المعايير الأمريكية وما حققته بالاعتراف بالهيئة من المجلس العالمى للتعليم الطبى WFME .

وأكد الدكتور بيتر جوردن رئيس المجلس العالمى للتعليم الطبى WFME بأن زيارة المجلس للهيئة فى أكتوبر 2018 تعد من أهم الزيارات التى قام بها المجلس فى هذه الفترة وأن الهيئة تعد من أفضل الهيئات التى تم زياراتها فى العام الماضى على مستوى العالم.

وعرضت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مجهودات الهيئة فى اعتماد مؤسسات التعليم العالى والتوجه الى الاعتماد البرامجى والذى أصبح مطلبا عالميا للاعتراف الدولى بالخريجين، حيث ركزت يوهانسن فى عرضها على رقمنة عملية الاعتماد والتى قامت بها الهيئة والتى بدأت بتنفيذها فى السنتين الأخيرتين.

وأوضحت أن من أهم أسباب لجوء الهيئة الى رقمنة عمليات الاعتماد هو تمشيا مع توجه الدولة والارادة السياسية التى تتبنى الرقمنة كوسيلة للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية التى تؤديها للمواطنين، كما انها تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنها قللت من الأوراق ووفرت الوقت والمجهود بالإضافة الى تحقيق مبادئ العدالة والشفافية فى عمليات التفييم

وأضافت من خلال العرض أن الهيئة استطاعت من خلال هذه المبادرة أن تحارب الفساد والتزوير الذى قد تتعرض له عمليات الاعتماد، ومحاربة فكرة أن الجودة مجرد أوراق حيث أن الاعتماد على النظام الالكترونى يتيح الفرصة للقياس والتقييم الحقيقى كما يتيح المزيد من الوقت للتفرغ الى التحقق من المماراسات الحقيقية للجودة خلال الزيارات الميدانية التى تقوم بها فرق الزيارة، فيما أشادت جودث ايتون بالعرض التى قدمته الدكتورة يوهانسن عيد، واضافت قائلة "لقد تعلمنا الكثير من التجربة المصرية".

وجدير بالذكر أن الهيئة تعتبر من الهيئات الاولى الرائدة فى مجال الرقمنة فى العالم حيث تم رقمنة عمليات الاعتماد على المستويين العالى وقبل الجامعى.

 


التربية والتعليم

ضمان الجودة

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اخبار مصرية

التعليم

جودة التعليم

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