متحدث باسم مطار بروكسل: نتوقع اضطرابات شديدة غدا بسبب اضراب رجال الشرطة

كتب : أحمد علوى

عاد الوضع إلى طبيعته في بداية ظهر اليوم السبت في مطار بروكسل ، على الرغم من الإضراب الشديد الذي قام به بعض ضباط شرطة المطار، حيث قال متحدث باسم المطار انه من المتوقع حدوث اضطرابات جديدة غدا صباح الاحد حيث يتعين على 36 ألف مسافر الاقلاع من زافينتيم.

ويقوم ضباط شرطة المطار البلجيكى بالإضراب احتجاجا على نقص الموظفين والمعدات القديمة، ويمكن أن تستمر أعمالهم حتى الأول من مارس.

وفي صباح اليوم السبت، تكدست الطوابير لفترة وصلت إلى 45 دقيقة للرحلات الجوية التى تتم بدون شنجن ، وكانوا هم الأكثر تأثرا بتصرفات رجال الشرطة المضربين، ومن المتوقع وفقاً للمتحدث باسم المطار، ن يشهد غدا ازدحام كبير بسبب الإضراب، حيث يغادر 36 ألف مسافر مقابل 30 ألف مسافر اليوم السبت".

كما هو الحال في الأيام الأخيرة ، ينصح المطار المسافرين للوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل للرحلات الجوية بدون شنجن وساعتين لرحلات أخرى.

وكانت النقابات الأربعة التي تمثل ضباط الشرطة البلجيكية والتابعين لقوات تأمين "زفانتيم" أكبر مطار في بلجيكا، قد هددت بالإضراب خلال عطلة نصف السنة المدرسية (السبت 22 فبراير إلى الأحد 1 مارس)، وتقول النقابات أن أعضائها غير راضين عن قلة عدد الموظفين ونقص المواد اللازمة لخدمة شرطة المطار.

ووفقاً للنقابات، لم تؤدي جولتي المحادثات اللتان عقدتا إلى نتائج كافية لتلبية مطالب النقابات، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات مع السلطات الفيدرالية يوم الأربعاء المقبل، وقال جويري ديهيس أحد المسئولين في النقابات الشرطية، "يوجد حالياً 140 ضابط شرطة في المطار".