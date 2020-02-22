غزوة النحل.. 40 ألف نحلة تهاجم شرطة كاليفورنيا والأمن يقوم بعملية مضادة.. فيديو

كتب محمد رضا

وجد رجال الشرطة والإطفاء أنفسهم فى مأزق، وذلك عقب تعرضهم لهجوم كبير من سرب نحل يضم عشرات الآلاف من الحشرة اللاسعة، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فبينما كانت مجموعة من قوات الشرطة والإطفاء تستجيب لنداء استغاثة عن هجوم "فردى" من النحل، وجدت نفسها أمام ما لا يقل 40 ألف نحلة إفريقية، تسببت بنقل 7 أشخاص إلى المستشفى، قبل أن يتمكن الفريق من إزالة الخلية التى تدفقت منها الحشرات.

BEE ATTACK: Seven people have been stung by an influx of bees at a Howard Johnson in #Pasadena. Five of them, including a firefighter, have been taken to an area hospital. @Stu_Mundel overhead in #Sky9. #CBSLA pic.twitter.com/nPh3aVNf2N — Mike Rogers (@MikeRogersTV) February 21, 2020

ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولة الإعلام فى إدارة مكافحة الحرائق بكاليفورنيا، ليزا ديرديريان، قولها: "عملت مع دائرة الإطفاء منذ 18 عامًا، وكنت على اطلاع بحوادث كثيرة تتعلق بهجمات أسراب النحل، لكنها لم تكن أبدا بهذا الحجم الكبير".

وتعرض أحد رجال الإطفاء لـ17 لسعة، حيث وصف سلوك النحل بأنه كان عدائيا للغاية، وردًا على الهجوم، صعد رجال الإطفاء بمساعدة مربى نحل إلى مكان الخلية فى فندق "هامبتون إن"، ورشوها برغوة اسطوانات الإطفاء وثانى أكسيد الكربون، ومن ثم أزيلت الخلية التى انطلق منها هذا العدد الكبير من النحلات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.









ويشار إلى أنه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، كانت قد شهدت مباراة يانج أفريكانز ضد إيرينجا يونايتد فى كأس تنزانيا، واقعة طريفة، بعدما هاجمت خلية نحل ملعب المباراة خلال أحداث الشوط الثانى، وتوقف اللعب لعدة دقائق بعدما اضطر كل المتواجدين فى الملعب إلى النزول إلى الأرض وتغطية وجوههم بما فيهم الحكام والجماهير للابتعاد من لدغات الضيوف غير المتوقعة.

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة، فقد سبقها فى أغسطس 2019، هجوم كثيف من النحل على ملعب "بلاسيدو كاستيلو"، الأمر الذى تسبب فى تأخير انطلاق مباراة فورتاليزا مع ضيفه فريق انترناسيونال، ضمن منافسات الجولة 15 من الدورى البرازيلى - آنذاك.

واقتحمت أسراب كبيرة من النحل ملعب مباراة فورتاليزا وضيفه انترناسيونال، قبل انطلاقها بدقائق، الأمر الذى تسبب فى تأجيل انطلاق المباراة لمدة وصلت إلى 20 دقيقة، فيما تدخل مسئولى ملعب المباراة، وقاموا برش المبيدات الحشرية، من أجل طرد النحل من الملعب، والتى انطلقت متأخرة بـ20 دقيقة.



