غزوة النحل.. 40 ألف نحلة تهاجم شرطة كاليفورنيا والأمن يقوم بعملية مضادة.. فيديو

وجد رجال الشرطة والإطفاء أنفسهم فى مأزق، وذلك عقب تعرضهم لهجوم كبير من سرب نحل يضم عشرات الآلاف من الحشرة اللاسعة، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فبينما كانت مجموعة من قوات الشرطة والإطفاء تستجيب لنداء استغاثة عن هجوم "فردى" من النحل، وجدت نفسها أمام ما لا يقل 40 ألف نحلة إفريقية، تسببت بنقل 7 أشخاص إلى المستشفى، قبل أن يتمكن الفريق من إزالة الخلية التى تدفقت منها الحشرات.

BEE ATTACK: Seven people have been stung by an influx of bees at a Howard Johnson in #Pasadena. Five of them, including a firefighter, have been taken to an area hospital. @Stu_Mundel overhead in #Sky9. #CBSLA pic.twitter.com/nPh3aVNf2N