عمومية أطباء الغربية توافق على استقالة النقيب وتنفي اختيار نقيبا جديدا

وأضاف بيان النقابة ، أنه تم الدعوة للجمعية العمومية العادية لأطباء الغربية يوم 8 فبراير 2020 ، وحيث أن النصاب لم يكتمل فقد تم تأجيل الجمعية إلى الجمعة 21 فبراير 2020، واجتمعت الجمعية العمومية العادية لأطباء الغربية وناقشت جدول الأعمال ولم يكن على أجندتها اختيار طبيبا شغل منصب النقيب، حيث أن جدول الأعمال تم إقراره قبل قبول استقالة النقيب السابق.

ونفي بيان نقابة أطباء الغربية اختيار نقيب جديد خلفا للنقيب السابق، وطالب البيان أعضاء النقابة تحري الدقة في تداول الأخبار والالتزام بالقوانين واللوائح حفاظا على هيبة النقابة وسلامة قراراتها.

وذكر البيان أنه تم إخطار النقابة العامة وسيتم إعلان خطوات اختيار النقيب القادم وميعاد فتح باب الترشيح لمن يرغب فور ورود رد النقابة العامة بالإجراءات المتبعة التزاما بالشفافية وتكافؤ الفرص وإتاحة الوقت الكافي للحملات الانتخابية.