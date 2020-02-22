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طقس مضطرب الـ72 ساعة المقبلة..انخفاض الحرارة 4درجات وأمطار تمتد للقاهرة

السبت، 22 فبراير 2020 01:14 م
طقس مضطرب الـ72 ساعة المقبلة..انخفاض الحرارة 4درجات وأمطار تمتد للقاهرة الطقس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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أجواء غير مستقرة من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باضطراب الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء بالجمهورية وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب الصعيد، يشهد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

أما عن طقس الغد فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  وفى جنوب الصعيد، يشهد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

 

 

 


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