"طب بنها" تنظم دورات تدريبية حول كيفية انقاذ الأشخاص المعرضين لأزمات القلب

وفي هذا السياق قام الدكتور طارق الخولي أستاذ القلب بكلية طب القصر العيني والمشرف على برامج إنعاش القلب ونائب رئيس رابطة إنعاش القلب المصرية، بالمحاضرة في الندوة، والتدريب على آليات التعامل مع الأشخاص التي تصاب بالأزمات القلبية المفاجئة، وكيفية إنقاذ حياتهم عن طريق الوعي بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق التدريب وأهمية إستخدام جهاز الصدمات الكهربائية الأوتوماتيك.

وتأتى هذه الدورة ضمن رؤية 2020 للمشروع القومى للموت المفاجئ برعاية القصر العينى ومعهد ناصر والتأمين الصحى وتنضم إلى المشروع مجددًا مستشفيات جامعة بنها، وفي هذا الإطار تم عقد ندوتين الأولى تهدف إلى تدريب هيئة تمريض قسم القلب، والثانية تهدف إلى تدريب أطباء الإمتياز.

وأشار الدكتور طارق الخولي، إلى أن مصر من أوائل دول العالم في الموت المفاجئ، هذا وتمثل أمراض القلب نسبة كبيرة من أسبابه، ويأتي عدم الوعي المجتمعي بكيفية الإنعاش الوقتي للأشخاص ايضًا سبب من موتها، ووصولها إلى المستشفيات للإنقاذ في وقت متأخر.

كما تم تصميم برامج تدريبية معتمدة دوليًا باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لتدريب الأفراد العاديين وطلاب المدارس والجامعات ومختلف الجهات والمؤسسات، حيث تعتبر أسباب الوفاه خارج المستشفيات بنسبة عالية جدا.

ومن جانبه أوصى عميد كلية طب بنها، على أهمية تبنى هذا كمشروع قومي لتوعية عامة الشعب وخاصًة في مراكز التجمع مثل المولات و الأسواق وأماكن الإزدحام، كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء معمل مهارات على مستوى الجامعة لتدريب طلاب الطب بكفاءه وجودة.