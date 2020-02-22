سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"طب بنها" تنظم دورات تدريبية حول كيفية انقاذ الأشخاص المعرضين لأزمات القلب

السبت، 22 فبراير 2020 08:38 م
"طب بنها" تنظم دورات تدريبية حول كيفية انقاذ الأشخاص المعرضين لأزمات القلب الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية الطب بجامعة بنها، بالتعاون مع جمعية القلب المصرية والمبادرة المصرية لإنقاذ الحياة، ندوة علمية توعوية بكلية طب بنها تحت عنوان "Basic life support"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذى للمستشفيات،  وبتبرع من الدكتور هشام أبو العينين أستاذ القلب بطب بنها ونائب رئيس جامعة بنها سابقًا، بحضور وتعاون وإشراف الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور خالد الرباط رئيس قسم القلب بالمستشفيات، والدكتور هشام الرشيد أستاذ القلب بكلية طب بنها، والدكتور محمد سعيد مدرس بقسم القلب،  والدكتورة سحر عبد العال زميل القلب بالمستشفيات، والدكتور محمد ربيع مدير شركة التعاون العلمىSCOOPO".

 وفي هذا السياق قام الدكتور طارق الخولي أستاذ القلب بكلية طب القصر العيني والمشرف على برامج إنعاش القلب ونائب رئيس رابطة إنعاش القلب المصرية، بالمحاضرة في الندوة، والتدريب على آليات التعامل مع الأشخاص التي تصاب بالأزمات القلبية المفاجئة، وكيفية إنقاذ حياتهم  عن طريق الوعي بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق التدريب وأهمية إستخدام جهاز الصدمات الكهربائية الأوتوماتيك.

 وتأتى هذه الدورة ضمن رؤية 2020 للمشروع القومى للموت المفاجئ برعاية القصر العينى ومعهد ناصر والتأمين الصحى وتنضم إلى المشروع مجددًا مستشفيات جامعة بنها، وفي هذا الإطار تم عقد ندوتين الأولى تهدف إلى تدريب هيئة تمريض قسم القلب، والثانية تهدف إلى تدريب أطباء الإمتياز.

وأشار الدكتور طارق الخولي، إلى أن مصر من أوائل دول العالم في الموت المفاجئ، هذا وتمثل أمراض القلب نسبة كبيرة من أسبابه، ويأتي عدم الوعي المجتمعي بكيفية الإنعاش الوقتي للأشخاص ايضًا سبب من موتها، ووصولها إلى المستشفيات للإنقاذ في وقت متأخر.

 كما تم تصميم برامج تدريبية معتمدة دوليًا باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لتدريب الأفراد العاديين وطلاب المدارس والجامعات ومختلف الجهات والمؤسسات، حيث تعتبر أسباب الوفاه خارج المستشفيات بنسبة عالية جدا.

  ومن جانبه أوصى عميد كلية طب بنها، على أهمية تبنى هذا كمشروع قومي لتوعية عامة الشعب وخاصًة في مراكز التجمع مثل المولات و الأسواق وأماكن الإزدحام، كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء معمل مهارات على مستوى الجامعة لتدريب طلاب الطب بكفاءه وجودة.

 

 

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

اخبار مصر

طب بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اسمك على شجرتك".. طلاب طب بنها يطلقون مبادرة "جو جرين" لنشر التوعية بزراعة الأشجار.. وتكوين رابطة لجميع الأعضاء بكل الكليات.. ومنسق بالمبادرة: الطالب مسؤول عن شجرته حتى طرح الثمار.. صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:30 م

عميد كلية طب بنها يتفقد المستشفى الجامعي و يتابع تركيب المصاعد الجديدة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:58 م

"طب بنها": إجراءات للترصد والوقاية من احتمالات العدوى بفيروس كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:55 م

"طب بنها" ينظم حملات توعية عن خطورة المنشطات وأهمية الرياضة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة