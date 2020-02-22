سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 أشخاص تسللوا عبر الحدود بطرق غير شرعية

السبت، 22 فبراير 2020 12:58 م
ضبط 8 أشخاص تسللوا عبر الحدود بطرق غير شرعية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة وزارة الداخية فى ضبط 8 أشخاص تسللوا داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية بطريقة غير شرعية، وذلك استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة.
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تسلل مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بأسوان يستقلون القطار المتجه إلى القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تم ضبط (8) أشخاص، وبمواجهتهم أقروا أنهم تسللوا للبلاد بمعاونة أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول العربية والذى قام باصطحابهم إلى الحدود المصرية والذى قام بتسليمهم لآخر قام باصطحابهم بسيارة لأقرب مسافة إلى محطة قطار إدفو، وبتكثيف جهود البحث تم تحديد الشخص الذى قام بتسهيل نقلهم إلى محطة القطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يذكر أنه خلال عام 2019 رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكون من 22 متهما، بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة، وأصحاب أعمال حرة، تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل التسلل عبر الحدود، لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة، وثائق زواج، وتم العرض على النيابة العامة.
 
وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من أشخاص من 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
 

هجرة غير شرعية

تسلل

تسلل اشخاص

التسلل عبر الحدود

حوادث

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى في القاهرة: 110 ملايين يورو منحة سنوية لا ترد لمصر.. وأولويات المشاريع بالتنسيق مع الحكومة ووفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.. وندعم جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية

الأحد، 16 فبراير 2020 11:10 ص

وزيرة نمساوية: نعمل على إنهاء الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر

السبت، 15 فبراير 2020 03:00 ص

برلمانى نمساوى يدعو لاتباع نهج المجر فى صد الهجرة غير الشرعية

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 ص

وزيرة الهجرة: مبادرة الرئيس السيسي "مراكب النجاة" ساهمت فى التصدي للهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:18 م

دورات تدريبية لـ 350 رائدة ريفية بالغربية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:45 ص

"التخطيط "و"الهجرة" يبحثان نتائج مبادرة الرئيس "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية.. هالة السعيد: 4000 مواطن استفادوا من حملات التوعية و2000 استعانوا بالتدريب الحرفى.. ونبيلة مكرم: تسهيل فرص الهجرة الآمنة

السبت، 08 فبراير 2020 02:30 م

التخطيط: تخصيص استثمارات لمبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"

السبت، 08 فبراير 2020 11:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة