ضبط 8 أشخاص تسللوا عبر الحدود بطرق غير شرعية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت أجهزة وزارة الداخية فى ضبط 8 أشخاص تسللوا داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية بطريقة غير شرعية، وذلك استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تسلل مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بأسوان يستقلون القطار المتجه إلى القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تم ضبط (8) أشخاص، وبمواجهتهم أقروا أنهم تسللوا للبلاد بمعاونة أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول العربية والذى قام باصطحابهم إلى الحدود المصرية والذى قام بتسليمهم لآخر قام باصطحابهم بسيارة لأقرب مسافة إلى محطة قطار إدفو، وبتكثيف جهود البحث تم تحديد الشخص الذى قام بتسهيل نقلهم إلى محطة القطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه خلال عام 2019 رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكون من 22 متهما، بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة، وأصحاب أعمال حرة، تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل التسلل عبر الحدود، لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة، وثائق زواج، وتم العرض على النيابة العامة.

وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من أشخاص من 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.