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ضبط دجالين جمعا مليون جنيه من الضحايا عبر صفحات وهمية بـ"فيس بوك"

السبت، 22 فبراير 2020 01:59 م
ضبط دجالين جمعا مليون جنيه من الضحايا عبر صفحات وهمية بـ"فيس بوك" حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى زاعمان قدرتهما على أساليب العلاج الروحانى.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى المواطنات –مقيمة بمدينة المنصورة بالدقهلية) بقيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الإحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحانى، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الإستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكية" من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.
 
أشارت التحريات بأن المتهمين قاما بغسل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكية والتى بلغت (مليون وثلاثمائة ألف جنيه) عن طريق (شراء شقة سكنية بمنطقة القطامية، وتجهيزها بأثاث فاخر، وكذا شراء بعض المصوغات الزهبية).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يذكر أن المشرع المصرى لم يضع تعريفا لجريمة النصب، واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
خصائص النصب:
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
 
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 

النصب

جرائم النصب

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