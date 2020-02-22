صور .. طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون بمهرجان كرة السرعة ويطلعون على مصنع إلكترونيات الهيئة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشارك جامعة كفر الشيخ فى مهرجان كرة السرعة للجامعات المصرية الدورة 12 والذى تنظمه جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، وحقق فريق الجامعة مراكز متقدمة، فتمكنت الطالبة عواطف محمود من الصعود إلى دور الـ 8 متخطية دور الـ 32 ، 16 ،كما صعد الطالب عبد الرحمن حجاج إلى دور الأربعة بعد تخطية أدوار 32 ، 16 ، 8 بعد الفوز على ممثلى جامعات بدر والمستقبل .

وفى ذات السياق اختتمت الدورة الرسمية للتدريب المتقدم " الشارة الوطنية "والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة الجوالة والخدمة العامة "الدورة الرسمية للتدريب المتقدم" لتأهيل قائدات الفرق الإرشادية بالجامعة بالتعاون مع جمعية المرشدات المصرية بكفر الشيخ برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولى الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا، لتنمية الروح الرياضية عند الطالب التى تساهم فى نشر الثقافة الرياضية لديهم، لتعزيز روح المنافسة الرياضية الشريفة والتى تعمل على بناء الشخصية المتوازنة والسوية والمنفتحة إلى جانب المناهج التعليمية فى نشر ثقافة الحوار والتسامح وتقبل الآخر، كما تشجع إدارة الجامعة طلابها على المشاركة فى مختلف المنافسات، مؤكدا على حرص الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم.

وأكد دسوقى ،أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم فى شتى المجالات، للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها ،لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، لصقل قدرات طلابها، وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة، تحقيقا لرؤيتها التى تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها، لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية .

وعلى جانب أخر زار وفد من طلاب جامعة كفر الشيخ مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذى تم إنشاؤه عام 1979 ، ليكون نواة للصناعات الإلكترونية المتطورة وإنتاج المعدات الإلكترونية بكافة أنواعها، وقد حاز المصنع على العديد من شهادات الاعتماد والتقدير من هيئات التفتيش العالمية على الصناعات العسكرية، مثل هيئة "SIAR" الفرنسية، مما سمح له بأن يكون أحد موردى المنتجات الإلكترونية لكبرى الشركات العالمية، واستقبل الطلاب مدير الإنتاج المهندس إلهامى المولى حجازى وأصطحبهم فى جولة تفقدية للورش الإنتاجية والمعامل لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع مشيدين بأداء العاملين وجودة المنتجات مؤكدين استفادتهم من الزيارة التى عززت ثقتهم فى النهضة الصناعية والتنمية التى تشهدها البلاد .

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم مثل هذه الزيارات للطلاب ،يأتى فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى تنظمها الوزارة منذ عام 2017، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة ،ومخطط زيارة الطلاب التى يتم تنفيذها فى الجامعة إلى المشروعات القومية ،لتعريفهم بحجم الإنجازات من مشروعات خلال الفترة الماضية على أرض الواقع التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحى التنمية، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى غرس قيم الوطنية والانتماء فى نفوس الطلاب وذلك لمواجهة حرب الشائعات ضد الوطن.



مشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ بمهرجان كرة السرعة



زيارة طلاب جامعة كفر الشيخ لمصنع الهيئة العربية للتصنيع



مشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ بمهرجان كرة السرعة

زيارة طلاب جامعة كفر الشيخ لمصنع الهيئة العربية للتصنيع

زيارة طلاب جامعة كفر الشيخ لمصنع الهيئة العربية للتصنيع

زيارة طلاب جامعة كفر الشيخ لمصنع الهيئة العربية للتصنيع



مشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ بمهرجان كرة السرعة

زيارة طلاب جامعة كفر الشيخ لمصنع الهيئة العربية للتصنيع

مشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ بمهرجان كرة السرعة (9)