صور.. طلاب جامعة المنيا ينظمون زيارة ميدانية لـ"بانوراما حرب أكتوبر" بالقاهرة

المنيا - ماهر أبو نور

زار وفد طلابي من جامعة المنيا مكون من 50 طالب وطالبة من أعضاء الاتحاد، وفريق طلاب من أجل مصر، متحف ومزار بانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة، والذي يُعد أحد أهم المتاحف والمزارات العسكرية التي تجسد ذكرى انتصار أكتوبر العظيم بأحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية المتطورة، حيث تحكي البانوراما بالصوت والصورة قصص معارك أكتوبر وأهم البطولات والانتصارات لجنود وشهداء الحرب.

جاءت زيارة الطلاب برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، وبإشراف من إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأوضح الدكتور "مصطفى عبد النبي" أن اهتمام الجامعة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لطلابها تأتي في إطار استراتجيتها، ودورها الوطنى في ترسيخ قيم الولاء والإنتماء، وتنمية الوعي لدى أبناء الجامعة من مختلف التخصصات، وكذا تعميق حب الوطن وتعريفهم بتضحيات رجال قواتنا المسلحة وجنود الشعب المصري العظيم، فضلًا عن تفعيل دورها التثقيفى فى تعزيز قيم المواطنة فى نفوس طلابها.

وشملت الزيارة تفقد لمعالم البانوراما من غرفة الشرح التوضيحي لمرحلة ما قبل الحرب، وفترة حرب الاستنزاف، وكذلك تفقد الغرف الدائرية لمرحلة الحرب وغرفة العبور، وساحة الأسلحة المستخدمة، وبعض أسلحة العدو.

أشرف على تنظيم الزيارة، الدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ورافق الطلاب خلال الزيارة محمد صبحي الأخصائي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.



