سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"شرفت المناطق الشعبية يا دكتور على".. رئيس البرلمان يحضر حفل زفاف ابنة نائب بولاق

السبت، 22 فبراير 2020 11:38 م
"شرفت المناطق الشعبية يا دكتور على".. رئيس البرلمان يحضر حفل زفاف ابنة نائب بولاق
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير السعودى محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، ووكيلا البرلمان، السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار عمر مروان وزير العدل، فى حفل زفاف ابنة النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وسط حضور مكثف من نواب البرلمان.

وحضر حفل الزفاف النواب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومرتضى منصور وإيهاب الخولى وخالد عبد العزيز وسعد بدير وأبو بكر غريب، ومحمود الصعيدى، وصبحى الدالى، وآخرون.

وحضر عدد من المحافظين حفل الزفاف منهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال النائب محمد الحسينى، فى رسالة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "شرفتنا يا دكتور على، دا تشريف كبير ووسام على صدرى كنائب عن المناطق الشعبية، وشرف لى حضور هذه الكوكبة العظيمة من رجال السياسية".

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (1)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (2)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (3)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (4)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (5)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (6)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (7)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (8)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (9)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (10)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (11)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (12)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (13)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (14)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (15)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (16)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (17)
 

 
حفل زفاف ابنة نائب بولاق (19)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (20)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (21)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (22)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (23)
حفل زفاف ابنة نائب بولاق (24)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (25)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (26)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (27)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (28)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (29)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (30)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (31)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (32)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (33)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (34)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (35)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (36)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (37)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (38)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (39)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (40)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (41)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (42)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (43)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (44)
 

 

حفل زفاف ابنة نائب بولاق (45)
 

 


البرلمان

محمد الحسينى

اخبار البرلمان

احمد السجينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة