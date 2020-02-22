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سقوط عاطل قتل ابنة زوجته بعد التعدى عليها بعصا خشبية فى المرج

السبت، 22 فبراير 2020 01:45 م
سقوط عاطل قتل ابنة زوجته بعد التعدى عليها بعصا خشبية فى المرج قتل - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطل وراء قتل طفلة بعد التعدى عليها بعصا خشبية فى المرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتلقى قسم المرج، إشارة من مستشفى عين شمس الأردني، باستقبالها الطفلة "س. أ. ج" 4 سنة ومقيمة شارع الجمهورية ـ دائرة القسم (توفيت اثر إصابتها بكدمات  وسحجات متفرقة بالجسم ). 
 
وبالانتقال تم التقابل مع والدة المتوفية "س.أ.أ"، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان،  وبسؤالها ادعت وفاة نجلتها إثر سقوطها من علو، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال والدة المتوفية، وبإعادة مناقشتها قررت بأن زوجها "م.أ.ر" 48 سنة عاطل ومقيم المنشية الجديدة  دائرة قسم شرطة حدائق القبة، من متعاطي المواد المخدرة، ودائم التعدي بالضرب على نجلتها  باستخدام عصا خشبية " ضبطت بإرشادها بمحل الواقعة "دون مبرر، ونظراً لتدهور حالتها الصحية قامت بتاريخ الواقعة باصطحابها إلى المستشفى إلا أنها اكتشفت وفاتها، وعللت باختلاق  واقعة وفاة نجلتها بسقوطها من علو خشية من زوجها. 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال والدة المجني عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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