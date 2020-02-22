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حجز شخصين 24 ساعة لحين ورود التحريات حول واقعة تخزين سجائر مھربة جمركیا

السبت، 22 فبراير 2020 07:40 م
حجز شخصين 24 ساعة لحين ورود التحريات حول واقعة تخزين سجائر مھربة جمركیا سجائر ـ أرشيفيه
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية بحجز شخصين 24 ساعة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة علي خلفية قيامهما بتخزين 6480 علبة سجائر مھربة جمركیا ومجھولة المصدر ، كما أمرت باعدام المضبوطات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ورودمعلومات مفادھا قیام “م ح”، 34 سنة،تاجر، و”ا ع”، 39 سنة، تاجر ، بتخزین كميات كبیرة من السجائر مجھولة المصدر وغیر مسدد عنھا الرسوم الجمركیة داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكیة بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وبإجراء التحریات تبین صحة ماورد من معلومات، تم استھداف المخزن المُشار إلیه بمأموریة وتم ضبطھما وعثر بداخل المخزن على 648 خرطوشة سجائر ( مختلفة الأنواع ) بإجمالي 6480 علبة سجائر وجمیعھا مھربة جمركیا ومجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا.

وبمواجھتھما إعترف بحیازتھما للمضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة،وتم تحریر المحضر اللازم ، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

 


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