جامعة عين شمس ترسل قافلة طبية لمالى وتستهدف إجراء 250 عملية جراحية مجانية

وصل اليوم السبت فريق طبى رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين شمس لدولة مالى، وذلك فى إطار العلاقات المصرية الإفريقية، وتفعيلًا للدور الخدمى والإنسانى لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك تحت الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والسفير كريم أمين عن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.

وترأس الفريق الدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وعضوية الدكتور أيمن جعفر أستاذ طب وجراحة العيون،و الدكتور أحمد بيومى مدرس طب وجراحة العيون، والدكتور نور الدين حسين مدرس طب وجراحة العيون.

وقال الدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، أن فكرة القافلة نبعت من الإيمان بالبعد القومى والعمق الإفريقى لجمهورية مصر العربية، وجاءت باقتراح وزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة والتنمية وبالتعاون مع المعهد الأستوائى الأفريقى لطب العيون بغرب إفريقيا "أيوتا".

وأوضح أن القافلة تستهدف إجراء 250 عملية جراحية مجانية لغير القادرين من الشعب المالى بالإضافة إلى إلقاء محاضرات للأطباء، وتستمر أعمال القافلة على مدار 6 أيام فى الفترة من 22 حتى 28 من فبراير الجارى، لخدمة أهالى مدينة باماكو بدولة مالى .

وأشاد بالدور الذى قامت به وزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة مالى فى تسهيل مهمة الفريق الطبى المصرى وتوفير كافة سبل التأمين والتواصل، خاصة فى ظل ما تشهده دولة مالى من انتشار الأوبئة والأمراض وبخاصة الحمى الصفراء والملاريا، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تتحمل 80 % من تكاليف القافلة سواء الانتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية (عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة )، فى حين تتحمل الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير

ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الرسمى بدولة مالى قد أعلنت عن وصول القافلة الطبية والتعليمية لجامعة عين شمس لما تمثله من أهمية كبرى للشعب المالى ومن المقرر أن يتم استقبال الفريق الطبى رسميًا بوزارة الخارجية بجمهورية مالى والسفارة المصرية هناك، وأعرب الفريق الطبى المشارك فى قافلة جامعة عين شمس لدولة مالى عن تحمسه الشديد للقيام بواجبهم الوطنى والإنسانى، برغم ما قد تعتريه المهمة من تحديات.