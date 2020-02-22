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تنفيذ 34 ألف وحدة سكنية" اجتماعى " بـ 5 مدن بمحافظات الصعيد

السبت، 22 فبراير 2020 07:00 ص
تنفيذ 34 ألف وحدة سكنية" اجتماعى " بـ 5 مدن بمحافظات الصعيد مى عبد الحميد - رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:، أنه جارى تنفيذ نحو 34 ألف و480 وحدة  إسكان اجتماعى، بعدد 5 مدن بمحافظات الصعيد.

 

وأضافت مى عبد الحميد، أنه في محافظة البحر الأحمر، تم وجارٍ تنفيذ 2116 وحدة، وفي محافظة قنا، تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، وفي محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة.

 

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة أسيوط الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة.

 

وكانت مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قد أكدت أن هناك نحو 300 ألف مواطن من محدودي الدخل فى قائمة الانتظار بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى، مقسمة ما بين 4 إعلانات.

 

وأضافت " هناك نحو ٢٠ الف وحدة متبقية من الإعلان الثامن لم يتم تسليمها حتي الان، و٦٠ الف وحدة في الإعلان التاسع، وما يقرب من ٢٢٠ الف مواطن متقدم فى الإعلان العاشر، مشيرة إلى من المقرر تسليم كافة الوحدات المتبقية فى الإعلان الثامن والإعلان التاسع قبل نهاية يونيو ٢٠١٩.

 

وأشارت إلى أن ٧٦٪؜ من الأسر المصرية تمتلك مسكنها، وهو ما يفسر اقدام وزارة الاسكان علي طرح وحدات بنظام التمليك وليس الإيجار.

 

واضافت مى عبد الحميد، ان معدلات التمليك فى محافظة القاهرة وصلت ل٦٠٪؜ ، وهو ما لا يوجد في أغلي مدن العالم.

 

واوضحت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى، انه بالنسبة لمحور الإيجار، كشفت الدراسة ان ٢٥٪؜ من سكان القاهرة يعيشون فى ايجار قديم، و١٢٪؜ منهم يعيشون فى ايجار جديد ، وباقي النسب تمليك، لافتة الي ان متوسط الإيجار القديم ٥٠ جنيه في الشهر، و٦٥٠ جنيه للإيجار الجديد.

 

 


وزاره الإسكان

مى عبد الحميد

صندوق التمويل العقارى

صندوق الإسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

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