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تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة القلب

السبت، 22 فبراير 2020 11:00 م
تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة القلب أمراض القلب
فاطمة ياسر

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النظام الغذائى الجيد والغنى بجميع العناصر الغذائية يعد من الحيل الجيدة فى الحفاظ على صحتك وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصة الأمراض المرتبطة بالقلب، الذى ترتبط به بعض الأعراض والمشاكل الصحية الأخرى كارتفاع ضغط الدم والغثيان والدوخة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "foodeatsafe"، بعض الأطعمة الصحية والنصائح التى تحافظ على صحة القلب بشكل ملحوظ، ومنها:

- من أبرز وأهم النصائح الطبية التى يجب القيام بها هى ممارسة الرياضة يوميا لتقوية القلب والحفاظ على صحته والحد من تعرضه لأى مشاكل.

- تناول الأسماك فهى جزء مهم من نظام غذائى صحى للقلب، ويعتبر سمك السلمون خيارًا مفيدا لأنه غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التى تعمل على تحسن علامات التمثيل الغذائى لأمراض القلب.

- القرنبيط يعد من الخضروات الهامة للحفاظ على صحة القلب، فهو غنى بمضادات الأكسدة والألياف، هذه العناصر الغذائية التى تقلل فرص الإصابة بالالتهابات وتعمل على تنظيم الهضم، وتقلل فرص ارتفاع الكوليسترول، لذا عليك تناوله بشكل مستمر

- الكبدة، فهي تعد من اللحوم الحمراء، لكنها الأكثر صحيا للقلب، فتحتوى على فيتامين سى وب، والحديد والزنك والبروتين، جميع العناصر التى يحتاجها الجسم بشكل كبير، ولذا عليك تناولها باستمرار لإمداد الجسم بما يحتاجه.

- البطاطا تعد من الأطعمة المهمة لصحتك ولجسمك، وأيضا تحافظ على صحة القلب بشكل كبير وملحوظ، فهى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحمى القلب، وأيضا تحتوى على البوتاسيوم المهمة للجسم، ولذا عليك تناولها باستمرار والحصول على فوائدها العديدة.

- التفاح يعد من الخيارات الغذائية الجيدة للحفاظ على صحة القلب، لذا عليك تناوله باستمرار، فهو يقلل الإصابة بأمراض القلب، ويحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.


صحة القلب

فيتامين سى

أمراض القلب

الكولسترول في الدم

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