تفاصيل أخر أعمال التطوير فى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

يجرى العمل على قدم وساق داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لسرعة إنجاز تطويره لتوفير الخدمات الطبية لائقة لأهالى المحافظة ومدن القناة، والذى من المقرر أن تنتهى خلال منتصف 2020، ذلك فى إطار خطة الحكومة المتمثلة فى وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين والذين طالما عانوا لعقود طويلة.

والتقى "اليوم السابع"، بالدكتور عبد الكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، والذى اصطحبنا فى جولة، بدأها من الطابق الخامس والسادس والذى يشهد إنشاء "وحدة السكر"، وهى الأولى من نوعها لتوفير خدمات علاجية متخصص لهذا المرض، بالإضافة لجناح عمليات مكون من 6 غرف مخصص لعمليات للرمد والأنف والأذن الوجه والفكين، والذى سيوفر الجراحات المتطورة مثل زراعات القوقعة والقرنية، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض.

وأكد "العراقى"، أنه جارى تطوير وحدة قسطرة القلب، وإضافة أحدث الأجهزة الطبية للإجراء القسطرة والأشعة، معلنا عن التعاقد مع الدكتور مصطفى منسى، أستاذ جامعى، وأطباء معهد القلب لعودة عمليات القلب المفتوح، لعودة توفير تلك الجراحات الدقيقة للقضاء على قوائم الانتظار وخدمة أهالى المحافظة ومدن القناة، وكذلك توفير أشعة مقطعية للقلب، وهو الجهاز الثانى المتوفر فى مصر بعد معهد القلب، والذى يمكن عمل أشعة للوردة والشريان والصمامات.

وأعلن مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، إنشاء مركز للعلاج الكيماوى والإشعاعى مجهز بأحدث المعدات الطبية، والذى سيرفع المعاناة عن مرضى الأورام من أبناء المحافظة المترددين على مراكز ومستشفيات فى القاهرة.

وعن أعمال التطوير بالمستشفى، أشار إلى أنه جارى زيادة عدد أسرة العناية المركزة كالباطنة والطوارئ والمتوسطة، لإستعاب الأعداد المتزايدة، بالإضافة إلى 12 حضانة جديدة، كما تم تزويد جهاز السمعيات وضغط الآذان، وهى والوحيد المتوفر بالمحافظة لقياس ضعف السمع وضغط الآذن للأطفال، وإضافة جهاز أشعة مقطعية جديد لقسم الاستقبال والطوارئ، وإضافة 4 ميكانات غسيل كلوى لوحدة الغسيل وهى من تبرعات مجتمع مدنى، فضلا عن صيانة وتجديد الأجهزة والمعدات الطبية.

وحول أزمة شبكة الصرف الصحى والمصاعد الكهربائية، أوضح "العراقى" أنه جارى إعادة إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى على مراحل حتى لا يعطل العمل فى أقسام المستشفى، لافتا إلى أنه يوجد 400 دورة مياه، وتم صيانة جميع أجهزة المصاعد وعددها 9 وتعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تركيب شبكة غازات جديدة لتغطية أقسام المستشفى والتى ستمثل طفرة فى المستشفى.



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