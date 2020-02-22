سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل أخر أعمال التطوير فى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 12:00 ص
تفاصيل أخر أعمال التطوير فى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.. صور جانب من أعمال التطوير فى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى العمل على قدم وساق داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لسرعة إنجاز تطويره لتوفير الخدمات الطبية لائقة لأهالى المحافظة ومدن القناة، والذى من المقرر أن تنتهى خلال منتصف 2020، ذلك فى إطار خطة الحكومة المتمثلة فى وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين والذين طالما عانوا لعقود طويلة.

 

والتقى "اليوم السابع"، بالدكتور عبد الكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، والذى اصطحبنا فى جولة، بدأها من الطابق الخامس والسادس والذى يشهد إنشاء "وحدة السكر"، وهى الأولى من نوعها لتوفير خدمات علاجية متخصص لهذا المرض، بالإضافة لجناح عمليات مكون من 6 غرف مخصص لعمليات  للرمد والأنف والأذن الوجه والفكين، والذى سيوفر الجراحات المتطورة مثل زراعات القوقعة والقرنية، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض.

 

وأكد "العراقى"، أنه جارى تطوير وحدة قسطرة القلب، وإضافة أحدث الأجهزة الطبية للإجراء القسطرة والأشعة، معلنا عن التعاقد مع الدكتور مصطفى منسى، أستاذ جامعى، وأطباء معهد القلب لعودة عمليات القلب المفتوح، لعودة توفير تلك الجراحات الدقيقة للقضاء على قوائم الانتظار وخدمة أهالى المحافظة ومدن القناة، وكذلك توفير أشعة مقطعية للقلب، وهو الجهاز الثانى المتوفر فى مصر بعد معهد القلب، والذى يمكن عمل أشعة للوردة والشريان والصمامات.

 

وأعلن مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، إنشاء مركز للعلاج الكيماوى والإشعاعى مجهز بأحدث المعدات الطبية، والذى سيرفع المعاناة عن مرضى الأورام من أبناء المحافظة المترددين على مراكز ومستشفيات فى القاهرة.

 

وعن أعمال التطوير بالمستشفى، أشار إلى أنه جارى زيادة عدد أسرة العناية المركزة كالباطنة والطوارئ والمتوسطة، لإستعاب الأعداد المتزايدة، بالإضافة إلى 12 حضانة جديدة، كما تم تزويد جهاز السمعيات وضغط الآذان، وهى والوحيد المتوفر بالمحافظة لقياس ضعف السمع وضغط الآذن للأطفال، وإضافة جهاز أشعة مقطعية جديد لقسم الاستقبال والطوارئ، وإضافة 4 ميكانات غسيل كلوى لوحدة الغسيل وهى من تبرعات مجتمع مدنى، فضلا عن صيانة وتجديد الأجهزة والمعدات الطبية.

 

وحول أزمة شبكة الصرف الصحى والمصاعد الكهربائية، أوضح "العراقى" أنه جارى إعادة إحلال  وتجديد شبكة الصرف الصحى على مراحل حتى لا يعطل العمل فى أقسام المستشفى، لافتا إلى أنه يوجد 400 دورة مياه، وتم صيانة جميع أجهزة المصاعد وعددها 9 وتعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تركيب شبكة غازات جديدة لتغطية أقسام المستشفى والتى ستمثل طفرة فى المستشفى.

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(1)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(1)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(2)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(2)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(3)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(3)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(4)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(4)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(5)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(5)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(6)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(6)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(7)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(7)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(8)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(8)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(9)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(9)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(10)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(10)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(11)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(11)

 

مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(12)
مستشفى-الأحرار-التعليمى-بالزقازيق-(12)

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لعدد 85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لعدد 85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة