سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 22 فبراير 2020 01:00 ص
تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 733.3 ألف ورقة بقيمة قدرها 1.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2.6 مليون ورقة، بقيمة قدرها 748.4 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة اراب للتنمية والاستثمار العقارى، بحجم تداول بلغ 1.3 مليون ورقة، وبقيمة 509.2 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 2541 ورقة بقيمة 5678 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية  605 ورقة بقيمة 3503 جنيه للثانية.
 
 
وخالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
 

بورصة النيل

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بـ"التلاعب بالبورصة"

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بـ"التلاعب بالبورصة"

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة