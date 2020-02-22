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تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

السبت، 22 فبراير 2020 09:00 ص
تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء وزير التنمية المحلية محمود شعراوى
كتب على عبد الرحمن

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة بداية الأسبوع الجارى، 3 دورات تدريبية، للعاملين فى المحليات، بينها دورتان جديدتان ينفذهما المركز للمرة الأولى خلال الخطة التدريبية للعام الحالى، وهما شبكات وأمن المعلومات للمديرين والعاملين فى مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة.

كما ينظم المركز دورة لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ويستفاد من هذه الدورات 148 متدرباً.

وكان مركز التنمية المحلية احتفل الخميس، بتخريج 202 متدرب من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالى من الخطة التدريبية، وهى إعداد وتحرير المواد الاخبارية على الانترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال التميز المؤسسى فى الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجى، ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المركز اعتمد فى خطته التدريبية لهذا العام على تطوير محتوى الدورات التدريبية المنفذة وتطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الافكار ونقدها وتطويرها.

وأشار شعراوى، إلى أنه يتم تطبيق سياسات تمكين متدربى الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل مركزية ومحلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم مما يساهم فى نقل المحتوى التدريبى لمزيد من العاملين وتحقيق تطور الأداء وبيئة العمل.


مركز التنمية المحلية بسقارة

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