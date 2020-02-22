سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس صاحب عقار ونجله بتهمة قتل شاب فى عين شمس 15 يوما

السبت، 22 فبراير 2020 09:54 م
تجديد حبس صاحب عقار ونجله بتهمة قتل شاب فى عين شمس 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية تجديد حبس صاحب عقار ونجله، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل شاب بمساعدة شخص آخر، بسبب رفضهم تواجد المجنى عليه أمام منزلهم فى منطقة عين شمس.

 

وكانت النيابة امرت بتشريح جثة شاب، عثر عليه مقتولا أمام أحد المنازل في منطقة عين شمس، كما صرحت بدفن جثة الشاب القتيل، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

 

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن صاحب عقار وابنه وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب اعتراضهم على وقوف المجني عليه أمام منزلهم بصفة مستمرة، كما تبين أيضا أنهما طلبا منه أكثر من مرة عدم التواجد أو الوقوف أمام عقارهما، إلا أنه لم ينصاع إلى طلبهما واستمر فى الوقوف أمام منزلهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، واعتديا عليه المتهمان الشاب ووالده على المجنى عليه ، واردوه قتيلا .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب ووالده مع شخص آخر ، اعتديا عليه بالضرب المبرح ، مما أدى مفارقته للحياة .

 

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الشاب المجنى علي، وتبين أنه به أثار ضرب وكدمات شديدة ظهرت على جسده .

والإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمان، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة عين شمس ، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابها الواقعة، مضيفين أنهما أكد على المجنى عليه أكثر من مرة عدم التواجد أمام منزلهما ، إلا أنه أصر على التواجد بشكل مستمر، حتى نسبت بينهم مشادة كلامية ، تزايدت حدتها إلى الاشتباك بالايدى بينهم، اعتديا عليه بالضرب المبرح ، مما أدى إلى مصرع الشاب المجنى عليه .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة الشاب المجنى عليه، كما أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات .

 

 


تجديد حبس

صاحب عقار

قتل شاب

عين شمس

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة