بعد إعدام القتلة.. زوجة الشهيد أحمد أبوالدهب لـ"اليوم السابع": زوجى بألف راجل

كتب بهجت أبو ضيف

أعربت منى أمين عبد العزيز، زوجة الشهيد الرائد أحمد أبو الدهب، الذى استشهد خلال مطاردته 3 عاطلين، عقب سرقتهم هاتف محمول من فتاة بمنطقة العمرانية عام 2013، بعد تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين اليوم، عن فرحتها بتنفيذ الحكم بحق الجناة، مؤكدة أن الله شفى صدورهم بالحكم.

وقالت زوجة الشهيد لـ" اليوم السابع": "اللى زوجى عمله مش قليل، وكنت واثقة أن ربنا مش هيضيع حقه، وإعدام المتهمين أقل حاجة مقابل اللى عملوه، وزوجى بألف راجل".

وأضافت: "ربنا شفى صدورنا بتنفيذ الحكم اليوم، وكل حاجة خدت وقتها، لأن حكم الإعدام مش سهل، ومهما طالت مدة الحكم فأنا كنت واثقة فى ربنا، ولما عرفت بتنفيذ الإعدام اليوم فى حق المتهمين، حسيت بمشاعر متضاربة، مكنتش عارفة أعيط ولا أفرح".

وشهد اليوم، تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام فى حق كل من " مصطفى إبراهيم، ومصطفى عنتر، وسامح ضاحى"، بعد اتهامهم بإطلاق النار على الرائد أحمد أبو الدهب، ضابط إدارة شرطة النجدة بالجيزة، خلال عام 2013، حيث فوجئ خلال عودته من عمله باستغاثة فتاة تدعى "نورهان" عقب سرقة 3 أشخاص هاتفها المحمول، وعندما حاول مطاردتهم، أطلق أحدهم النار عليه، مما أسفر عن إصابته بوجهه، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن المتهمين مصطفى عنتر وسامح ضاحى ومصطفى إبراهيم قتلوا المجنى عليه أحمد أبو الدهب خلف عمدا مع غير سبق إصرار وترصد، حيث أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته لقيام، المجنى عليه بالتصدى لمحاولتهم الإجرامية بسرقة متعلقات طالبة بمنطقة العمرانية.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، حيث استوقفها المتهم الأول وباقى المتهمين يستقلون دراجة بخارية، وأمسك بها عنوة، وعندما استغاثت بالمارة هددها الثانى بسلاح نارى، وتمكنا من شل حركتها والاستيلاء على هاتفها المحمول حتى فوجئ المتهمون بالمجنى عليه يتصدى لهم، مما دفع الثانى لتوجيه سلاحه صوبه وإطلاق الرصاص عليه، فأصابته طلقة خرطوش فى الرأس أحدثت تهشما فى الجمجمة، حيث أفاد تقرير الصفة التشريحية بأن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إصابته التى أحدثت قصورا بعظام الجمجمة.

وكانت التحقيقات كشفت أن اثنين من المتهمين أنكرا ارتكابهما الجريمة، بينما اعترف الثالث أنه أطلق الرصاص على الضابط، لكنه لم يكن يعلم أنه ضابطا فلم يكن يرتدى الزى الميرى، مشيرا إلى أنه لم يقصد قتله وإنما أطلق الرصاص عليه عندما حاول منعهم من سرقة فتاة بشارع الهرم، الذى قام الأول ببيعه لشخص مجهول بمنطقة العمرانية وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين فأصدرت النيابة قراراها السابق.