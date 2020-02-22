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برامج وخطط لتنظيم العمل داخل ورش ومخازن محافظة السويس.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 05:34 م
برامج وخطط لتنظيم العمل داخل ورش ومخازن محافظة السويس.. صور جانب من الاجتماع
السويس – السيد فلاح

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عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة  السويس اجتماعًا بحضور نائب مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري المكتب الفني والورش والمخازن العمومية والجراج وجهاز النظافة والإنارة العامة والشئون القانونية والموارد البشرية بالمحافظة لبحث واستعراض برنامج العمل داخل المحازن العمومية ومراجعة العهد الخاصة بالسيارات والمعدات وجدول أعمال الصيانة والإصلاح بالسيارات والمعدات التابعة لمحافظة السويس .

وفي اللقاء أكد السكرتير العام لمحافظة السويس، علي عمل خطة لمراجعة وحصر جميع العهد الشخصية للعاملين والسيارات والمعدات التابعة للمحافظة والمشروعات والأجهزة التنفيذية، مشددًا علي تفعيل كارت المتابعة لكل سيارة ومعدة، يحدد فيه الحالة الفنية للسيارة ومدي احتياجها لقطع الغيار والصيانة .

كما تم تكليف مدير الورش بمتابعة برنامج الصيانة والتشغيل لجميع السيارات والمعدات بمحافظة السويس من أجل انتظام العمل داخل الإدارات التي تستخدم هذه السيارات

وأكد اللواء طارق عبد العظيم، علي استخراج أمر التشغيل ومراجعة أي سيارة فنيًا قبل خروجها للحفاظ علي الأرواح والمعدات .

من ناحية أخرى قام حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم، رئيس حى السويس ومشاركة المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم وغريب شحاتة، مساعد رئيس الحى بحملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإغلاق وتشميع المحلات التجارية بدون تراخيص بشارع التحرير "النمسا سابقًا" وميدان الغريب بشارع الخضر والمحروسة الجديدة، فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لاسترداد أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفي إطار الموجة الـ15 لإزالة التعديات والإشغالات علي مستوي المحافظات.

شارك في الحملة كلا من اللواء حسن ترك، نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن والعميد أشرف فودة، مأمور قسم السويس والعقيد شريف السرساوي، مدير شرطة المرافق وأحمد شعبان، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة وإدارة المرور، ومسئولي الإدارات الهندسية والتنظيم بالحى، وتم إعطاء مهلة 15 يوماً لأصحاب تلك المحلات لتقنين أوضاعهم بالسير فى إجراءات التراخيص طبقًا للأنشطة المسموح بها فقط.

وطالبت محافظة السويس أصحاب المحلات التجارية ممن لم يشملهم قرارات الغلق والتشميع والغير حاصلين على تراخيص مزاولة النشاط التجارى سرعة السير في إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بهم.

 


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