بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على مؤذن المسجد المركزى بلندن

لندن أ ش أ

مثل المتهم دانيال هورتون أمام المحكمة، اليوم السبت، وهو الذى قام مؤخرا بطعن مؤذن المسجد المركزى بالعاصمة البريطانية مما أدى الى اصابته بجرح فى الرقبة.

وأوضحت صحيفة "اندبندنت" البريظانية أن هورتون ، هو عاطل عن العمل ويبلغ من العمر29 عاما ، يواجه تهمتى حيازة سلاح حاد والاعتداء البدنى بهذا السلاح على مسئول المسجد رأفت مقلد البالغ من العمر 70 عاما ، مما أدى الى اصابته بجرح بدنى ، وذلك أثناء آداء آذان صلاة الظهر يوم الخميس الماضي.

ونوهت الصحيفة البرطانية إلى أن هورتون ظل صامتا أمام هيئة المحكمة ، وتحدث فقط لذكر جنسيته البريطانية وتأكيد اسمه وتاريخ الميلاد، وكان الجانى قد طعن المجنى عليه لأسباب غير معروفة ، ما أدى الى اصابته فى رقبته ، حيث خضع للعلاج ، وأبدى تسامحه مع الجانى، وقرر قاضى المحكمة البريطانية استمرار احتجاز الجانى حتى مثوله أمام الجلسة القادمة للمحكمة فى العشرين من مارس المقبل.