سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على مؤذن المسجد المركزى بلندن

السبت، 22 فبراير 2020 10:40 م
بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على مؤذن المسجد المركزى بلندن المسجد المركزى بلندن
لندن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مثل المتهم دانيال هورتون أمام المحكمة، اليوم السبت، وهو الذى قام مؤخرا بطعن مؤذن المسجد المركزى بالعاصمة البريطانية مما أدى الى اصابته بجرح فى الرقبة.

وأوضحت صحيفة "اندبندنت" البريظانية أن هورتون ، هو عاطل عن العمل ويبلغ من العمر29 عاما ، يواجه تهمتى حيازة سلاح حاد والاعتداء البدنى بهذا السلاح على مسئول المسجد رأفت مقلد البالغ من العمر 70 عاما ، مما أدى الى اصابته بجرح بدنى ، وذلك أثناء آداء آذان صلاة الظهر يوم الخميس الماضي.

ونوهت الصحيفة البرطانية إلى أن هورتون ظل صامتا أمام هيئة المحكمة ، وتحدث فقط لذكر جنسيته البريطانية وتأكيد اسمه وتاريخ الميلاد، وكان الجانى قد طعن المجنى عليه لأسباب غير معروفة ، ما أدى الى اصابته فى رقبته ، حيث خضع للعلاج ، وأبدى تسامحه مع الجانى، وقرر قاضى المحكمة البريطانية استمرار احتجاز الجانى حتى مثوله أمام الجلسة القادمة للمحكمة فى العشرين من مارس المقبل.

 


مؤذن المسجد المركزى

لندن

بريطانيا

أخبار بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة