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انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

السبت، 22 فبراير 2020 03:45 م
انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

 

واستهدفت قوات الشرطة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" حيث ضُبط خلالها 181 متهم، وبحوزتهم 27 قطعة سلاح نارى، 116طلقة مختلفة الأعيرة، و4 قطع سلاح أبيض، و30 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "28,505 كيلو جرام لمخدر البانجو- 840 جراما لمخدر الحشيش- 433 جرام لمخدر الهيرويـن"، وتنفيذ 4779 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 731 قضية متنوعة أخرى.

 

واستهدفت الحملات الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية الاسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت فى ضبط 1085 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "97 بندقية آلية – 213 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 66 مسدس – 709 فرد محلى الصنع – 3378 طلقة مختلفة الأعيرة– 1524 قطعة سلاح أبيض".

 

ولاحق قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام، وتم تنفيذ 506167 حكم قضائى، بينها 2091 حكم جناية، و178665 حكم حبس، و258490 غرامة، و66921 مخالفة.

 

واستهدفت الحملات الأمنية ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 19 تشكيلا عصابيا، ضموا 56 متهمًا، ارتكبوا 133 حادث سرقة متنوع، فضلًا عن ضبط 195 قضية أحداث، وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 51 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 77 متهمًا.

 

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 272009 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "42018 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 285 قيادة تحت تأثير مخدر، 5247 موقفا عشوائيا".

 

جاء ذلك خلال أسبوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.


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